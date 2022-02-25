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Назначен замначальника департамента полиции Акмолинской области

24.02.2022, 17:41 29716
Назначен замначальника департамента полиции Акмолинской области
Фото: ДВД Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Приказом министра внутренних дел полковник полиции Нурсултан Мукашев назначен заместителем начальника департамента полиции Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нурсултан Мукашев родился в Караганде. 
 
Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, а также Казахстанско-Российский университет. 
 
В правоохранительных органах работает с 1998 года. 
 
Службу начинал дознавателем отделения дознания управления внутренних дел Караганды. 
 
В разное время занимал различные должности в управлении по борьбе с организованной преступностью ДВД Карагандинской области. 
 
С 2010 по 2020 годы возглавлял Михайловский отдел полиции УВД города Караганды, ОВД города Сарани, ДВД Карагандинской области, управления полиции Караганды, отдела полиции Шахтинска, департамента полиции Карагандинской области. 
 
До сегодняшнего назначения занимал должность заместителя начальника департамента полиции Нур-Султана. 
 
Сегодня Мукашев был представлен личному составу ДП Акмолинской области. 
 

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Глава "Казахтелекома" проинформировал президента о дальнейшем снижении цифрового неравенства

24.02.2022, 20:32 21741
Глава "Казахтелекома" проинформировал президента о дальнейшем снижении цифрового неравенства
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о текущем состоянии телекоммуникационной отрасли Казахстана, развитии ее мобильного сегмента, работе по улучшению качества и наращиванию спектра предоставляемых населению и бизнесу услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о перспективах разворачивания сети пятого поколения 5G и дальнейшего снижения цифрового неравенства. В частности, Куанышбек Есекеев рассказал президенту о реализации в селах проектов по строительству местных сетей на базе построенной в сельской местности в 2018-2020 годах оптиковолоконной магистрали. В рамках программы "Цифровой партнер" к проекту доведения высокоскоростного интернета до каждого домохозяйства подключены частные сервисные компании, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, президент был ознакомлен с планами компании по использованию передовой технологии FWA (Fixed Wireless Access, фиксированная беспроводная связь) в диапазоне 2300 МГц.
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся текущей деятельности компании по снижению цифрового неравенства между городом и селом, а также перспективных проектов национального телеком-оператора.
 

Премьер-министр России прибыл в Нур-Султан

24.02.2022, 19:00 27211
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Нур-Султане он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в узком и расширенном составе, сообщает ТАСС.
 
На заседании межправсовета планируется обсудить актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.
 
На заседании также будет рассматриваться сотрудничество в промышленной сфере, прежде всего в области гражданского авиастроения. В частности, предусматривается утверждение плана мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах - членах Евразийского экономического союза на 2022-2023 годы.
 
По итогам планируется подписание решений межправсовета ЕАЭС, предусматривающих дальнейшее развитие экономической интеграции.
 

Назначен глава Бюро национальной статистики

24.02.2022, 18:51 26911
Назначен глава Бюро национальной статистики
Фото: nationalbank.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, распоряжением главы государства Жандос Шаймарданов назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жандос Шаймарданов родился 24 февраля 1987 года в ВКО. В 2009 году окончил Йоркский университет, Великобритания, по программе "Болашак".
 
Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности главного эксперта Министерства экономики и бюджетного планирования;
 
С 2010 по 2013 годы - менеджер АО ФНБ "Самрук-Казына";
 
С 2013 по 2014 годы - советник министра экономики и бюджетного планирования;
 
С 2014 по 2016 годы - директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики;
 
С 2016 по 2019 годы - директор департамента, управляющий директор АО "НУХ "Байтерек";
 
С 2019 по 2020 годы - председатель правления АО "QazTech Ventures";
 
С 2020 года директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК.
 

Назначен заместитель генпрокурора

24.02.2022, 18:40 29766
Назначен заместитель генпрокурора
Фото: academy-gp.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, распоряжением главы государства Улан Байжанов назначен заместителем генерального прокурора РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Улан Байжанов родился 9 августа 1958 года в Алма-Ате. Получи высшее образование в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова (1980) по профессии юрист.
 
Трудовую деятельность начал в 1980-х годах старшим юрисконсультом КП "КазГУград";
 
С 1983 по 1987 годы - начальник отдела РО "Казкнига" Госкомиздата Казахской ССР;
 
С 1987 по 1991 годы - инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органов, заведующий государственно-правовым отделом Алма-Атинского горисполкома;
 
С 1991 по 1995 годы - начальник управления юстиции города Алматы, член коллегии Министерства юстиции РК;
 
С 1995 по 1997 годы - генеральный директор правового центра "Алматы - Зан";
 
С 1997 по 1999 годы - вице-президент ОАО "Казахтелеком";
 
С 1999 по 2002 годы - вице-министр Министерства государственных доходов Республики Казахстан;
 
В 2003 году - исполнительный директор по правовому обеспечению ЗАО "НК "КазМунайГаз", заместитель генерального директора ЗАО "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз";
 
С 2005 по 2008 годы - руководитель аппарата президента АО НК "КазМунайГаз", вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО "НК "КазМунайГаз");
 
С 2009 по 2011 годы - управляющий директор АО "Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына";
 
С 2011 по 2015 годы - руководитель Аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан, специальный представитель Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в странах Европы и международных организациях;
 
С 2015 по 2017 годы - ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан);
 
С 2017 по 2018 годы - заместитель председателя правления АО "Казкоммерцбанк");
 
В 2020 году - председатель Ревизионной комиссии НОК РК;
 
В 2021 году - независимый директор АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
 

Токаев и Смаилов обсудили меры по снижению негативного влияния происходящих в Украине событий

24.02.2022, 16:41 31686
Токаев и Смаилов обсудили меры по снижению негативного влияния происходящих в Украине событий
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр Алихан Смаилов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о текущей социально-экономической ситуации в стране и принимаемых совместно с Национальным банком мерах по снижению негативного влияния происходящих в Украине событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства был ознакомлен с основными моментами антикризисного плана развития экономики в свете последних событий на международной арене, сообщает Акорда
 
Смаилов также проинформировал президента о работе по возмещению ущерба, нанесенного субъектам малого и среднего бизнеса в результате январских событий, и восстановлению пострадавших государственных объектов. В частности, сообщил о снижении тарифов на субъекты естественных монополий, владеющих железнодорожными подъездными путями, развитии обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса. 
 
Также глава государства был проинформирован о совершенствовании систем субсидирования сельхозтоваропроизводителей и таможенного администрирования. 
 
Кроме того, премьер-министр отчитался о реализации комплексного плана развития Мангистауской области и подготовке к уточнению республиканского бюджета на 2022 год.

Ранее сообщалось, что президент поручил правительству разработать антикризисный план в связи с обострением международной ситуации. 
 

В Казахстане внесены поправки в правила наложения дисциплинарного взыскания на госслужащих

24.02.2022, 16:06 34046
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева от 22 февраля 2022 года внесены изменения и дополнения в некоторые указы. В частности, поправки внесены в правила наложения дисциплинарного взыскания на госслужащих, утвержденные указом от 29 декабря 2015 года "О некоторых вопросах прохождения государственной службы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По решению президента РК нарушения норм служебной этики, в том числе дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, допущенные политическими государственными служащими, назначаемыми президентом РК, и их заместителями, за исключением первых заместителей и заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, могут рассматриваться Комиссией при президенте РК по вопросам противодействия коррупции", - говорится в документе.

 
Комиссия вправе вносить рекомендации о проведении служебного расследования, а также предложения о дисциплинарной ответственности должностных лиц вплоть до увольнения с занимаемой должности.
 
Дисциплинарную ответственность первых заместителей и заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, акимов городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах, за нарушение норм служебной этики, в том числе дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, рассматривает Комиссия по этике уполномоченного органа по делам госслужбы, которая вправе вносить рекомендации о проведении служебного расследования, а также предложения о дисциплинарной ответственности должностных лиц вплоть до их увольнения с занимаемой должности.
 
Дисциплинарная ответственность административных госслужащих корпуса "А", за исключением председателей комитетов центральных исполнительных органов и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, допустивших нарушение норм служебной этики или совершивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, рассматривается Национальной комиссией по кадровой политике при президенте РК либо по ее поручению Региональной кадровой комиссией.

Кроме того, утверждена новая редакция Этического кодекса государственных служащих. 

Новый Этический Кодекс устанавливает стандарты служебной этики и служит основой для формирования морально-нравственных качеств у госслужащих.

А также определены этические принципы государственной службы - добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность.

В новой редакции кодекса предусмотрены приоритетные требования по формированию "клиентоориентированного" государственного аппарата и соблюдению принципов открытости в предоставлении государственных услуг.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

Бозумбаев рассказал подробности январской атаки в Алматинской области

24.02.2022, 16:00 33071
Бозумбаев рассказал подробности январской атаки в Алматинской области
Фото: ©inbusiness.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев сообщил на пресс-конференции в доме журналистов подробности январской атаки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В первые дни массовых протестов я вышел к народу, начал вести разъяснительные работы. Вечером 4 января в течение часа я просил протестующих пройти в мой кабинет, конструктивно обсудить все проблемные вопросы. К часу ночи 30% митингующих вернулись домой. Были и споры, и ругательства, народ возмущался и кричал, но я считаю, что главное в тот день то, что не была пролита кровь, митинг закончился спокойно. В 02:00 народ разошелся по домам", - цитирует Kazinform акима области.


5 января, по словам Бозумбаева, обстановка изменилась. Около 500 участников беспорядков, в большинстве своем молодые люди, разгромили и сожгли административные здания, началось мародерство. 
 

Я переговорил с акимами каждого района и города области, в срочном порядке вместе с руководством ДКНБ мы создали специальный штаб, в состав которого вошли сотрудники полиции, национальной гвардии и других ведомств. Я вылетел в Нур-Султан на переговоры с Министерством внутренних дел, мы попросили столичное подкрепление. В область прибыли спецназовцы, началась антитеррористическая спецоперация. В результате всех этих слаженных действий был восстановлен порядок", - рассказал Бозумбаев.


Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли в Талдыкоргане восстанавливать памятник Нурсултану Назарбаеву, аким заявил, что такой вопрос на повестке дня не стоит. 

Этого вопроса у нас нет на повестке. Восстановить старый памятник не представляется возможным. Он же полностью разрушен", - ответил Канат Бозумбаев на вопрос журналистов, сообщает Sputnik

 
 

В Казахстане утверждены правила ведения госкадастра особо охраняемых природных территорий

24.02.2022, 14:54 24026
В Казахстане утверждены правила ведения госкадастра особо охраняемых природных территорий
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 21 февраля 2022 года утверждены Правила ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что государственный кадастр содержит республиканскую кадастровую книгу и кадастровые дела.
 
В кадастровой книге указываются все особо охраняемые природные территории (ООПТ), созданные в соотвествии с законодательством РК по каждой области отдельно с указанием вида режима их охраны, решения правительства или областных исполнительных органов о создании ООПТ.
 
Каждой ООПТ присваивается кадастровый номер. Этим же номером идентифицируется кадастровое дело.
 
Государственный кадастр ведется на бумажном и электронном носителях с использованием электронных систем сбора, обработки и хранения информации.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

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