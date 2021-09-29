Назначен зампредседателя комитета индустриального развития МИИР РК

Он добавил, что в Казахстане проводится комплексное технико-экономическое обоснование развития собственной атомной промышленности.

Он также подтвердил решимость Казахстана добиться скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Он напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента, когда Казахстан принял решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказе от четвертого по величине ядерного арсенала.

Однако, как подчеркнул президент Казахстана, недавно мы все стали свидетелями определенных положительных сдвигов:

Он отметил, что продолжающееся ускорение ядерных программ в некоторых странах в сочетании с постоянной террористической угрозой увеличивают риски применения оружия судного дня.

НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова проинформировала президента Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности профильного ведомства в сферах культуры, спорта, туризма и архивного дела, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президенту было доложено о мероприятиях, приуроченных к 30-летию Независимости Республики и юбилеям видных деятелей культуры и искусства, сообщает пресс-служба Акорды.

Актоты Раимкулова рассказала главе государства о работе студии "Казахфильм" имени Шакена Айманова и Государственного центра поддержки национального кино, а также о дополнениях, которые планируется внести в закон "О кинематографии". По ее словам, в этом году предлагается оказать финансовую поддержку 42 кинопроектам, которые были одобрены экспертным советом и межведомственной комиссией.

Касым-Жомарту Токаеву представили сведения о подушевом финансировании творческих кружков и спортивных секций. В Казахстане действует порядка 22 тысяч творческих кружков и 126 тысяч спортивных секций с охватом 50% детей и подростков страны.

Министр сообщила о работе над изменениями и дополнениями в законодательство по вопросам культуры и спорта.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития внутреннего туризма, цифровизации процессов в этой сфере. В настоящее время запущен ряд цифровых решений. Ведется проработка новых продуктов, таких как национальный туристский портал Kazakhstan.travel, Tourism online, View Project, система eQonaq, единый реестр гидов, а также модуль E-Shagym, который позволит туристам оставлять отзывы или жалобы при некачественном оказании услуг.

Президент также заслушал отчет о состоянии сотрудничества с ЮНЕСКО. На сегодняшний день в Списке Всемирного наследия Казахстан представлен десятью памятниками истории и культуры. Министерством ведется активная работа по включению в Списки ЮНЕСКО новых объектов материального и нематериального культурного наследия.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил министру продолжить работу по данным направлениям.