Назначены послы Казахстана в Сингапуре, Германии и Иордании

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Указами главы государства назначены чрезвычайные и полномочные послы Республики Казахстан в Республике Сингапур, Федеративной Республике Германия, Иорданском Хашимитском Королевстве, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

В частности, Аркен Арыстанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Сингапур; Даурен Карипов - послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия; Айдарбек Туматов - послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Кроме того, указами главы государства освобождены: Усен Сулеймен от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Сингапур, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Новой Зеландии по совместительству; Болат Нусупов от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия; Азамат Бердыбай от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Ливанской Республике, Государстве Палестина по совместительству.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства