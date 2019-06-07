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Назначены послы Казахстана в Сингапуре, Германии и Иордании

06.06.2019, 13:29 5860
Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Указами главы государства назначены чрезвычайные и полномочные послы Республики Казахстан в Республике Сингапур, Федеративной Республике Германия, Иорданском Хашимитском Королевстве, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, Аркен Арыстанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Сингапур; Даурен Карипов - послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия; Айдарбек Туматов - послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.
 
Кроме того, указами главы государства освобождены: Усен Сулеймен от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Сингапур, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Новой Зеландии по совместительству; Болат Нусупов от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия; Азамат Бердыбай от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Ливанской Республике, Государстве Палестина по совместительству.
 

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