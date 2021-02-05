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Назначены заместители председателя Агентства по финансовому мониторингу

04.02.2021 12367
Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал распоряжения о назначении заместителей председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает Kazakhstan Today.
 

Оспанов Ермек Ашимханович назначен первым заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу. Заместителями председателя Агентства РК по финансовому мониторингу также назначены Елемесов Женис Фарахатулы и Раисов Улан Ермуханович", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
 

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