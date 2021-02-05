Назначены заместители председателя Агентства по финансовому мониторингу

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал распоряжения о назначении заместителей председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает Kazakhstan Today.
Оспанов Ермек Ашимханович назначен первым заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу. Заместителями председателя Агентства РК по финансовому мониторингу также назначены Елемесов Женис Фарахатулы и Раисов Улан Ермуханович", - сообщили в пресс-службе Акорды.
Напомним, 26 января на расширенном заседании правительства глава государства поручил создать Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при президенте РК. Вскоре президент подписал указ о создании Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Его председателем назначен Жанат Элиманов.
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