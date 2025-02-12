11.02.2025, 12:40 39851
Не соответствует действительности - в КУИС прокомментировали информацию о голодовке Мухамедиулы
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы прокомментировали информацию о голодовке экс-директора Национального музея Казахстана, экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент агентства.
Информация о голодовке осужденного не соответствует действительности. Он принимает пищу, что подтверждается записями камер видеонаблюдения. Жалоб и заявлений от него не поступало. Кроме того, в соответствии с установленным порядком осужденный не имеет доступа к сотовому телефону. В то же время проводится проверка по факту публикации в социальных сетях от его имени", - информирует департамент уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области.
Ранее на странице Мухамедиулы в Сети появилось сообщение о том, что он объявил голодовку.
Напомним, в 2023 году Арыстанбек Мухамедиулы был приговорен к 8 годам лишения свободы.
Расследование проводилось по фактам хищения бюджетных средств в размере 221 млн тенге, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".
Позже стало известно, что в отношении экс-министра расследуется дело о рейдерском захвате гостиницы "Дипломат" и покушении на дачу взятки.
В 2024 году 13 февраля бывшему министру культуры на три года увеличили срок заключения за покушение на дачу взятки в особо крупном размере.
Помимо экс-министра на скамье подсудимых оказались его супруга и адвокат. Жену бывшего министра обвинили в посредничестве во взяточничестве, а правозащитника - в мошенничестве.
29 февраля Арыстанбек Мухамедиулы был окончательно приговорен к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
Приговор суда был обжалован защитниками, осужденными и их адвокатами.
Однако судебная коллегия, изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных.
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12.02.2025, 12:32 1286
Свыше 19 тыс. человек было трудоустроено по проекту "Серебряный возраст" в 2024 году
Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 19 тыс. человек трудоустроили по программе "Серебряный возраст" в 2024 году, сообщает Министерство труда и соцзащиты населения РК.
По его данным, трудоустроено 19 199 человек.
Наибольшее количество трудоустроенных отмечается в Туркестанской (2 441 чел.), Жамбылской (1 845 чел.) и Карагандинской (1 471 чел.) областях.
Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 55,2%, или 10,6 тыс. чел., сельского населения - 11,3 тыс. чел., или 59,1%.
"Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр. Финансирование проекта "Серебряный возраст" осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта", - сообщили в Минтруда.
"Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр. Финансирование проекта "Серебряный возраст" осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта", - сообщили в Минтруда.
Размер субсидий составляет: за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП).
После завершения срока участия в проекте "Серебряный возраст" работодатель обязан трудоустроить лицо, не достигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также лицо предпенсионного возраста - до выхода на пенсию", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что девять тысяч казахстанцев переехали в трудодефицитные регионы по программе добровольного переселения.
12.02.2025, 10:36 5991
Задолженность по зарплате на сумму более 318 млн тенге выявили госинспекторы труда в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 февраля 2025 года государственными инспекторами труда на 16 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 1,1 тыс. работниками на сумму 318,2 млн тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено 499 нарушений трудовых прав. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 240 предписаний, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 24,3 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 890 работников. Им выплачено 81,3 млн тенге", - отметили в ведомстве.
Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.
По данным на 1 февраля государственными инспекторами труда проведено 389 проверок, в ходе которых выявлено 499 нарушений, из них: в сфере труда - 466; по безопасности и охране труда - 31; занятости населения - 2.
В результате принятых мер защищены трудовые права 3,8 тыс. работников.
11.02.2025, 17:31 29221
Токаев и глава Европейского совета обсудили укрепление сотрудничества между Казахстаном и ЕС
Глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом
Фото: Акорда
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Антониу Кошта обсудили актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, сообщает Акорда.
Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений с ЕС, в том числе в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подчеркнув важность углубления связей в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, устойчивого развития и цифровой трансформации.
Также собеседники подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и практическому взаимодействию по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.
В завершение разговора глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.
Напомним, товарооборот между Казахстаном и ЕС вырос на 23%.
11.02.2025, 17:15 30286
В Карагандинской области неиспользуемые земли на более чем 258 млн тенге вернули государству
Участок длительное время не использовался по целевому назначению
Фото: Depositphotos
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Караганда. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Нуринском районе Карагандинской области неиспользуемые земли на более чем 258 млн тенге вернули государству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Выявлен неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 46 271 гектаров. Кадастровая стоимость земли составила более 258 млн тенге. Установлено, что участок длительное время не использовался по целевому назначению. В результате принятых мер участок возвращен в государственную собственность", - проинформировали в пресс-службе.
Теперь, отметили в прокуратуре, он будет передан добросовестным пользователям, которые смогут эффективно использовать его для развития сельского хозяйства.
Напомним, в Казахстане за три года в госфонд вернули 12,1 млн га земель.
11.02.2025, 14:06 38311
Ограничения на транзит сельхозпродукции из Казахстана в Россию сняты
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия сняла ограничения на транзит сельскохозяйственной продукции из Казахстана, сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве, передает корреспондент агентства.
По этому вопросу я специально съездил в Москву, встретился с министром сельского хозяйства, руководителем "Россельхознадзора". Вопросы по зерновым, бобовым, масличным культурам сняты. Вагоны как раньше на перевалке, - сейчас не стоят сейчас. Единственное, что осталось - цветы из третьих стран, получается реэкспорт с нашей стороны. Этот вопрос мы тоже на днях решим. Все ограничения сняты. По транзиту вопросов нет", - сказал министр.
Осенью прошлого года Россельхознадзор опубликовал документ, согласно которому вводились ограничения на ввоз казахстанской продукции.
Ранее Россия отменила временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана.
11.02.2025, 13:41 39316
Лицензировать детсады в Казахстане будут с 2027 года
Лицензиарами станут территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества в сфере образования
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В постановление правительства "Об определении лицензиаров в сфере образования" внесли изменения.
Лицензиарами по осуществлению лицензирования деятельности в сфере дошкольного воспитания и обучения станут территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, говорится в документе.
Постановление начнет действовать с 1 января 2027 года.
Напомним, 30 декабря 2024 года президент подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка. Закон направлен на совершенствование национального законодательства в области образования и защиты прав детей.
В казахстанских детсадах регулярно происходят случаи грубого обращения с детьми.
В ноябре прошлого года воспитанники одного из детских садов в Семее пожаловались родителям, что воспитатель их бьет за незнание букв и другой программы. На воспитателя завели уголовное дело.
В Темиртау проводится служебное расследование по факту грубого обращения пьяного воспитателя с детьми в детском саду.
Прокуратура Акмолинской области выявила свыше 300 нарушений в детских садах региона.
11.02.2025, 13:08 40616
Девять тысяч казахстанцев переехали в трудодефицитные регионы по программе добровольного переселения
Фото: pexels.com
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 9 тыс. человек воспользовались возможностью добровольного переселения в 2024 году, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
По итогам 2024 года, в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 8 950 человек, в том числе 3 000 кандасов и 5 950 переселенцев. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки", - сообщает ведомство.
По его данным:
- В Павлодарскую область переехали 3 422 человека;
- В Северо-Казахстанскую область - 2 547 человек;
- В Костанайскую область - 1 020 человек;
- В Восточно-Казахстанскую область - 781 человек;
- В Акмолинскую область - 537 человек.,
- В область Абай - 530 чел.,
- В область Улытау - 70 человек.,
- В Карагандинскую область - 43 человека.
В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Монголии - 1 072 человека, Узбекистана - 908 человек, КНР - 762 человека, России - 164 человека, других стран - 94 человека.
Из числа 4 279 прибывших трудоспособного возраста (переселенцы и кандасы) на постоянные рабочие места трудоустроен 2 721 человек. Предпринимательской деятельностью заняты 207 человек, 25 человек получили гранты для открытия бизнеса.
Переселенцы и кандасы были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования, промышленности и др.
В Минтруда напомнили, что в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:
- субсидия на переезд - единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;
- ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
- направление на краткосрочное профессиональное обучение;
- содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;
- выдача сертификатов экономической мобильности.
Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет", - уточнили в ведомстве.
Напомним, по данным Минтруда, в прошлом году помощь в трудоустройстве получили почти 547 тыс. казахстанцев.
11.02.2025, 12:49 42546
Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур
Фото: Акорда
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур - призерам турнира UAE SWAT Challenge, который проходил в Дубае.
В этом году в состязаниях приняли участие 12 команд из Казахстана. Серебряными призерами стали команды Министерства внутренних дел "Сункар" и "Томирис", команда Комитета национальной безопасности "Арыстан" заняла четвертое место. Хорошие результаты также показали сотрудники Службы государственной охраны и Министерства обороны", - сообщает Акорда.
Глава государства поздравил победителей, подчеркнув, что их успех - результат упорных тренировок и высокой подготовки.
Наши бойцы с честью представили страну на международной арене, продемонстрировав всему миру силу казахстанских воинов. Мы гордимся вами. Такие победы вдохновляют весь народ, особенно молодежь. Сильные воины - надежная опора государства, - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что традиции мужества глубоко укоренены в истории казахского народа.
В этом году мы празднуем знаменательный юбилей - 80-летие Великой Победы. Это дань уважения всем казахстанцам, которые самоотверженно сражались на фронте и трудились в тылу, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Наш долг - сохранить в памяти поколений беспримерные подвиги наших героев. Сегодня вы как потомки народа, славного своими воинскими традициями, глубоко осознаете свой священный долг и преданно служите Родине. Все ваши усилия направлены на то, чтобы сберечь мирную жизнь в нашей стране. Можно с уверенностью назвать вас стражами Закона и Порядка. Закон и Порядок - основа справедливого и безопасного государства", - заявил он.
Отдельно глава государства остановился на деятельности спецслужб и силовых структур, обеспечивающих стабильность в стране.
В прошлом году Комитет национальной безопасности провел более 20 специальных операций по предотвращению преступлений. Были пресечены два террористических акта. Отряды Национальной гвардии приняли активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Большая работа проводится структурами министерства внутренних дел. В прошлом году ликвидированы 64 подпольные лаборатории. Изъято 22 тысячи тонн наркотиков. Заблокировано 7,5 тысячи сайтов, рекламирующих наркотики. Пресечены попытки мошенников вывести за границу более двух миллиардов тенге. За последние три года выявлено около 8 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Таких примеров немало. Тысячи сотрудников специальных органов стоят на страже суверенитета государства и безопасности граждан. Наши воины всегда верны своей клятве перед Родиной", - подчеркнул президент.
В завершение своего выступления Токаев пожелал офицерам успехов, а затем вручил им государственные награды.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?