Не соответствует действительности - в КУИС прокомментировали информацию о голодовке Мухамедиулы

Фото: Primeminister.kz

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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы прокомментировали информацию о голодовке экс-директора Национального музея Казахстана, экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент агентства.





Информация о голодовке осужденного не соответствует действительности. Он принимает пищу, что подтверждается записями камер видеонаблюдения. Жалоб и заявлений от него не поступало. Кроме того, в соответствии с установленным порядком осужденный не имеет доступа к сотовому телефону. В то же время проводится проверка по факту публикации в социальных сетях от его имени", - информирует департамент уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области.





Ранее на странице Мухамедиулы в Сети появилось сообщение о том, что он объявил голодовку.





Напомним, в 2023 году Арыстанбек Мухамедиулы был приговорен к 8 годам лишения свободы.





Расследование проводилось по фактам хищения бюджетных средств в размере 221 млн тенге, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".





Позже стало известно, что в отношении экс-министра расследуется дело о рейдерском захвате гостиницы "Дипломат" и покушении на дачу взятки.





В 2024 году 13 февраля бывшему министру культуры на три года увеличили срок заключения за покушение на дачу взятки в особо крупном размере.





Помимо экс-министра на скамье подсудимых оказались его супруга и адвокат. Жену бывшего министра обвинили в посредничестве во взяточничестве, а правозащитника - в мошенничестве.





29 февраля Арыстанбек Мухамедиулы был окончательно приговорен к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.





Приговор суда был обжалован защитниками, осужденными и их адвокатами.





Однако судебная коллегия, изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных.