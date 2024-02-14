До 11 лет увеличили срок заключения бывшему министру Арыстанбеку Мухамедиулы

К тюремным срокам также приговорены жена и адвокат экс-министра

Фото: Primeminister.kz

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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему министру культуры Казахстана Арыстанбеку Мухамедиулы на три года увеличили срок заключения за покушение на дачу взятки в особо крупном размере.





Помимо экс-министра на скамье подсудимых оказались его супруга и адвокат. Жену бывшего министра обвинили в посредничестве во взяточничестве, а правозащитника - в мошенничестве.





Согласно материалам суда, в декабре 2022 года Мухамедиулы во время нахождения в столичном СИЗО, желая выбраться на свободу и сохранить за собой право собственности на отель "Дипломат", задумал дать взятку должностным лицам через своего юриста, а в качестве посредника привлечь свою супругу.





В декабре 2022 года супруга Мухамедиулы передала адвокату 140 тыс. долларов США за положительное решение вопроса по отелю, в январе 2023 года - 120 тыс. долларов - за изменение меры пресечения. В апреле 2023 года она передала ему еще 100 тыс. долларов за смягчение наказания своему супругу. А в июне этого же года юрист получил еще 27 млн тенге и 40 тыс. долларов США.





Адвокат, обманув своих подопечных, распорядился полученными деньгами по своему усмотрению.





В суде подчеркнули, что обвиняемые не признали свою вину и просили их оправдать.





В итоге суд признал бывшего министра культуры виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере и по совокупности уголовных правонарушений увеличил ему срок наказания с 8 до 11 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.





Супруга Мухамедиулы за посредничество во взяточничестве осуждена на 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.





Адвокат признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.





Приговор не вступил в законную силу.





Ранее Арыстанбек Мухамедиулы был приговорен к 8 годам лишения свободы. Расследование проводилось по фактам хищения бюджетных средств в размере 221 млн тенге, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".



