19.03.2025, 13:08 64376
Не соответствуете ожиданиям - аким Актюбинской области раскритиковал строящих мост в Уиле подрядчиков
Мост поможет восстановить сообщение с населенным пунктом, временно прерванное из-за размытой переправы
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Актобе. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актюбинской области на вертолете облетел территорию Уилского района, чтобы оценить угрозу паводков и принять необходимые меры для обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба главы региона.
После этого Асхат Шахаров прибыл в Уил, чтобы проинспектировать строительство временного технического моста на подъезде к селу, который поможет восстановить сообщение, временно прерванное из-за размытой переправы.
Ознакомившись с ходом строительства, аким раскритиковал подрядчиков.
Ваши организационные способности не соответствуют ожиданиям. Мы помогаем вам во всех вопросах, и знаю, что государственная экспертиза была завершена еще в январе. Часть денег была выделена. Теперь нужно приложить все усилия, чтобы быстрее завершить работы и обеспечить безопасное и удобное передвижение для жителей", - сказал аким области.
В подрядной организации пообещали сдать мост в течение двух дней. А пока местные жители используют для переправы через реку лодки.
По словам акима Уилского района Аскара Казыбаева, в селе Уил имеется достаточный запас продуктов. Газ, свет, вода подаются в дома бесперебойно.
Напомним, по прогнозам Минэкологии РК, восемь областей Казахстана остаются в зоне высокого риска возникновения паводков.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
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20.03.2025, 13:30 2481
Сенаторы вернули новый Водный кодекс в мажилис на доработку
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента рассмотрели новый Водный кодекс и предложили новую редакцию отдельных статей закона, передает корреспондент агентства.
Концептуально сенаторы поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.
Депутатами уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом. Также была скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
Вместе с тем уточнены требования к публикации бюджетных данных о поступлениях и расходах на охрану водных ресурсов и расширены права проверяемых субъектов по обжалованию решений по результатам проверок водных инспекций.
Кроме того, сенаторы предложили ужесточить нормы, запрещающие инспекторам требовать данные, не относящиеся к проверке. В сенате также посчитали необходимым внести изменения в правила государственного контроля за водопользованием.
С этими и другими поправками сенаторы вернули Водный кодекс и сопутствующий к нему закон в мажилис.
Ранее мажилисмен заявил, что в Казахстане до 80% воды с каналов уходит на теневой рынок.
20.03.2025, 12:46 6781
На Арале запретят все операции по недропользованию
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили поправки в закон "О недрах и недропользовании", которые запрещают любые операции по недропользованию в пределах Аральского моря.
Законом вносятся поправки, предусматривающие разрешение на проведение операций по разведке и добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, разведке и забору подземных вод, а также старательству, добыче соли и лечебных грязей. При этом устанавливается запрет на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря, с учетом особого экологического статуса Приаралья", - говорится в заключении сената.
В законе также предусмотрено разграничение полномочий между государственными органами в части управления подземными водами.
Функции по ликвидации и консервации бесхозных самоизливающихся аварийных гидрогеологических скважин и по проведению поисково-оценочных работ на подземные воды переданы в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации", - сообщили в сенате.
Кроме того, уточняются полномочия государственных органов, ответственных за управление водными ресурсами.
Усилена роль бассейновых водных инспекций, которые уполномочены согласовывать разрешения на создание и размещение морских объектов, а также план горных работ, если проведение операций по добыче твердых полезных ископаемых, предполагается в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов. Также поправками вносятся более четкая терминология, в частности, замена понятий "добыча" на "забор" в отношении подземных вод, позволяет разграничить водные и минерально-сырьевые ресурсы. Это исключает двусмысленность при применении норм и снижает вероятность правоприменительных ошибок", - отметили в сенате.
В целом закон призван устранить избыточное регулирование и повысить эффективность государственного управления в сфере недропользования и водных ресурсов. Это создаст условия для более рационального использования подземных вод и укрепления экологической безопасности.
Напомним, в Казахстане разработали вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря. Он входит в пул проектов, которые Казахстан реализует в сотрудничестве со Всемирным банком.
20.03.2025, 12:17 7466
Платная электронная очередь появилась на пунктах пропуска Казахстана с Кыргызстаном
Утверждены автомобильные пункты пропуска
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении правил пропуска через государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе", передает корреспондент агентства.
В частности, утверждены автомобильные пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан с Кыргызской Республикой:
- Айша-Биби;
- Аухатты;
- Карасу;
- Кеген;
- Кордай;
- Сартобе;
- Сыпатай Батыр.
Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - сообщается в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее недостатки выявили прокуроры в работе электронной очереди на казахстанско-китайской границе.
20.03.2025, 11:36 10216
Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с коррупцией
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции, передает корреспондент агентства.
Как гласит документ, основными задачами сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции являются выработка и реализация совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга и совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства.
Вместе с тем по соглашению страны СНГ намерены объединить усилия для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений и обеспечить информационного обмена в сфере противодействия коррупции.
Также соглашение предусматривает оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях, осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции и задержание и выдачу лиц, совершивших коррупционные преступления.
При этом Казахстан оставил за собой право передавать информацию из автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных в Казахстане только в рамках возбужденных уголовных дел и при строгом соблюдении банковской, налоговой и коммерческой тайн. Казахстан также вправе иметь в национальном законодательстве свой перечень коррупционных преступлений, отличный от перечня, содержащегося в соглашении.
20.03.2025, 11:03 14036
Сельскохозяйственная перепись пройдет в Казахстане с 1 августа
Фото: Pexels.com
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная сельскохозяйственная перепись стартует 1 августа в Казахстане, сообщает Агентство по стратегическому планированию и реформам РК.
Главная цель переписи - получение детализированной информации о реальном состоянии сельского хозяйства, что позволит повысить эффективность разработки и реализации социально-экономической политики в данной отрасли.
Перепись охватит 20 тысяч сельскохозяйственных предприятий, 300 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, а также более 1,9 миллиона личных подсобных хозяйств по всей территории страны", - уточнила замглавы Бюро национальной статистики АСПиР Асель Шауенова.
Основные разделы переписи будут включать информацию о земельных ресурсах и их использовании, животноводстве, рыбоводстве, технических средствах, производственных помещениях, реализации сельскохозяйственной продукции, доступности инфраструктуры, трудовых ресурсах, условиях ведения хозяйства, использовании цифровых технологий и другое.
Онлайн-опрос на сайте sanaq.gov.kz стартует уже 1 августа и продлится до 31 августа 2025 года.
С теми, кто не пройдет онлайн-опрос, с 20 сентября по 20 октября будут проводить личное интервью.
20.03.2025, 10:14 16451
В Алматы назначен руководитель управления сейсмической безопасности
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города назначен Ерик Жумабай, сообщили в городском акимате.
Ерик Жумабай родился в 1988 году в Алматинской области. Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности юриспруденция.
Ранее сообщалось, что в Алматы разработают программу по сейсмоусилению зданий.
20.03.2025, 08:58 20176
Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.
Сессия состоится 23-24 апреля 2025 года в городе Астане.
Напомним, в 2025 году отмечается 30-летие со дня основания АНК - уникального общественного института, который сыграл ключевую роль в укреплении межэтнической гармонии и содействует интеграции различных народов в единый народ Казахстана.
20.03.2025, 08:45 21351
Возврат активов: на строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске выделено 33,6 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации задачи по вводу в эксплуатацию Центра гематологии в Усть-Каменогорске правительством выделено 33,6 млрд тенге из Специального государственного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В медицинском учреждении запланированы два корпуса: стационар на 148 мест и гостиница для пациентов клиники на 24 койки. В главном здании современным медицинским оборудованием будут оснащены лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики. Новый центр позволит обеспечить пациентам доступ к передовым методам лечения и реабилитации.
Общая стоимость проекта - 71,3 млрд тенге. На сегодня объект завершен на 78%. Возведен каркас, подведены наружные инженерные сети, подготовлены кровля, фасад, оконные блоки, частично выполнена внутренняя отделка.
По данным правительства, по итогам 2024 года в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" завершено строительство 361 объекта первичной медико-санитарной помощи, что позволило улучшить доступность медицинских услуг для жителей удаленных и сельских территорий.
На сегодня правительством из Специального государственного фонда направлены средства на строительство социально значимых объектов. В их числе 7 школ, включая одну музыкальную, 2 спортивных комплекса, стадион, многофункциональный больничный комплекс, областная станция скорой медицинской помощи, Центр оказания специальных социальных услуг, общежитие и 2 детских сада. Кроме того, средства выделены на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области.
Ранее сообщалось, что более триллиона тенге активов вернули в Казахстан с 2022 года.
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20.03.2025, 08:45Возврат активов: на строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске выделено 33,6 млрд тенге 20.03.2025, 08:5819506Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане 20.03.2025, 10:1415781В Алматы назначен руководитель управления сейсмической безопасности 20.03.2025, 11:0312511Сельскохозяйственная перепись пройдет в Казахстане с 1 августа 20.03.2025, 11:368661Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с коррупцией 13.03.2025, 19:43410611В Улытауской области в 11 населенных пунктах сохраняется угроза подтопления 13.03.2025, 18:59389571В Астане усилят контроль за грузовиками 13.03.2025, 14:21377061Персональный менеджер - новый сервис запущен в спецЦОНах Казахстана 13.03.2025, 17:42375956В Алматы сносят ряд незаконных коммерческих точек 14.03.2025, 12:58365366Телефонные атаки на журналистов прокомментировали в "Әділ сөз" 27.02.2025, 16:17582081В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13532426Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 01.03.2025, 08:00513056Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 14:44498881Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11492001Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
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