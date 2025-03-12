В Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году

Фото: МЧС РК

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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что восемь областей Казахстана остаются в зоне высокого риска возникновения паводков, передает корреспондент агентства.





Март и апрель ожидаются теплее, чем обычно и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков", - доложил министр.





По его словам, в зону "высокого риска" паводков вошли Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и области Улытау и Абай.





Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Атырауская области и область Жетысу относятся к регионам "средних рисков" паводков, отметил Нысанбаев.





Как сообщил министр, меньше всего вероятны паводки в Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской и Кызылординской областях.





В этом году впервые Казгидромет выпустил детализированные справки по каждой области отдельно, в них указываются максимальные уровни и расходы воды, объем стока по гидрологическим постам и предполагаемые даты наступления с указанием конкретных населенных пунктов, находящихся в зоне риска", - дополнил Ерлан Нысанбаев.





В ходе заседания премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил в ближайшее время подготовить заседание республиканского оперативного штаба.





Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода. Акимам взять вопросы паводка на особый контроль. Обеспечить безупречную работу всех систем оповещения населения. Надо активизировать информационно-разъяснительную работу в социальных сетях и масс-медиа. Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную готовность к паводкам и координацию работы центральных и местных госорганов", - сказал премьер.





Ранее сообщалось, что в одном из поселков Кызылординской области подтопило улицы.





Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.





В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.





Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.





Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.