09.03.2025, 15:40 49491

В одном из поселков Кызылординской области подтопило улицы

Подтопление частных жилых домов удалось предотвратить
В одном из поселков Кызылординской области подтопило улицы
Фото: МЧС РК
Кызылорда. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области в результате интенсивного таяния снега подтопило улицы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Произошло подтопление улиц Касымова и Мамбет би. На территорию жилых домов вода не зашла, пострадавших нет. На место оперативно прибыли силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов и полиции. Всего в ликвидации последствий было задействовано более 150 человек и 14 единиц техники, в том числе мотопомпы", - проинформировали в пресс-службе.


В ДЧС подчеркнули что, подтопление частных жилых домов удалось предотвратить.

На данный момент работы по откачке и отводу талых вод полностью завершены, ситуация стабильная", - заверили в департаменте.


Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.

Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.

Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
 

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10.03.2025, 19:01 1201

Лавина сошла на горнолыжном курорте в Алматинской области

Жертв, пострадавших и разрушений нет
Конаев. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 10 марта в 15.50 на территории горнолыжного курорта СОК "Акбулак" на высоте 2664 м зафиксирован самопроизвольный сход лавины объемом 300 м³. Лавина сошла в лог, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

Жертв, пострадавших и разрушений нет.

На место происшествия выезжали 5 специалистов и 3 единицы техники от ГУ "Казселезащита", ДЧС Алматинской области и администрации курорта.

Ситуация находится под контролем. Специалисты продолжают мониторинг снежного покрова в районе курорта", - сообщили в ДЧС.


Ранее стало известно, что лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке.
 
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Теги:Сходкурортлавина
10.03.2025, 16:44 6461

Утечка газа на Тенгизском месторождении: два сотрудника получили отравление сероводородом

Также стало известно о трех пострадавших при аварии на месторождении "Западная Прорва"
Утечка газа на Тенгизском месторождении: два сотрудника получили отравление сероводородом
Фото: Depositphotos
Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Два сотрудника Тенгизского месторождения получили отравление сероводородом и попали в больницу, сообщает Нефтегазовый совет Казахстана.

Инцидент произошел 8 марта на 5-й нитке газопровода.

Из-за утечки газа с содержанием сероводорода из фланцевого соединения сепаратора отравление получили 2 сотрудника подрядной компании ТШО, которые были доставлены в клинику для обследования, а затем транспортированы в больницу в Атырау.

В связи с угрозой безопасности персонал был эвакуирован", - сообщает источник.

После устранения утечки и проверки состояния оборудования персонал вернулся на рабочие места. Начат обратный пуск установки.

Также стало известно о трех пострадавших при аварии на месторождении "Западная Прорва".

Вчера вечером с места аварии в клинику ТШО привезли трех работников, двое из которых получили различные травмы и после получения медицинской помощи были транспортированы в ЦРБ г. Кульсары", - говорится в информации.


По информации сопровождающих, прибывших вместе с работниками, травмы были получены во время выполнения ремонтных работ на территории скважины № 437 месторождения "Западная Прорва". Предположительно, их откинуло взрывной волной.

Напомним, 7 марта на скважине в Атырауской области произошел пожар из-за выброса газа. Возгорание долго не удавалось потушить, высота факела составляла 20 метров.
 
10.03.2025, 14:15 11276

Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке   Дополнено

Информация о жертвах и пострадавших не поступала
Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке
Фото: freepik.com
Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лыжники подрезали склон горы и спровоцировали сход снежной лавины на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, сообщили в ДЧС города.

По данным ГУ "Казселезащита", 10 марта в лавиносбросах №№ 26В, 26Г произошел сход снежной лавины.

В ДЧС рассказали, что во время внетрассового катания три лыжника подрезали склон и тем самым спровоцировали сход лавины объемом около 3500 кубометров.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В ведомстве напомнили, что 7 марта ДЧС оповещал граждан, заинтересованные органы и горнолыжный курорт "Шымбулак" посредством СМС-рассылки о лавинной опасности в горах.

Дополнено 10.03.2025, 15.40

Очевидцы опубликовали видео сошедшей на Шымбулаке лавины. На кадрах видно, что стоявшим поблизости людям и лыжникам, которые катались внизу, едва удалось спастись.

 

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