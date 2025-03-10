В одном из поселков Кызылординской области подтопило улицы

Фото: МЧС РК

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Кызылорда. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области в результате интенсивного таяния снега подтопило улицы, - В поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области в результате интенсивного таяния снега подтопило улицы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.





Произошло подтопление улиц Касымова и Мамбет би. На территорию жилых домов вода не зашла, пострадавших нет. На место оперативно прибыли силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов и полиции. Всего в ликвидации последствий было задействовано более 150 человек и 14 единиц техники, в том числе мотопомпы", - проинформировали в пресс-службе.





В ДЧС подчеркнули что, подтопление частных жилых домов удалось предотвратить.





На данный момент работы по откачке и отводу талых вод полностью завершены, ситуация стабильная", - заверили в департаменте.





Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.





В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.





Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.





Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.