13.03.2025, 11:23 47576
В Уральске талая вода затопила дорогу
Угрозы для населения нет
Фото: QazAvtoJol
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Уральск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Сарыарка города Уральска талая вода затопила дорогу, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.
В результате обильного снеготаяния в микрорайоне Сарыарка города Уральска произошел перелив талой воды через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона", - проинформировали в департаменте.
Подчеркивается, что движение автотранспорта не нарушено, угрозы для населения нет.
На месте работают подразделения ДЧС Западно-Казахстанской области, которые проводят перекачку воды с помощью мотопомп. Также задействованы сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов. Ситуация находится под контролем", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
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14.03.2025, 14:10 11436
Магнитные бури вновь обрушились на Землю
Ухудшение геомагнитной обстановки пока продолжается и держится на уровне G1-G2
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Москва. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне роста скорости солнечного ветра магнитные бури вновь обрушились на Землю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ухудшение геомагнитной обстановки, начавшееся вчера на фоне роста скорости солнечного ветра, пока продолжается и держится на уровне G1-G2. Уровень G2, впрочем, был достигнут пока лишь эпизодически (...) скорость солнечного ветра, при этом, находится в умеренной зоне, и основным фактором, влияющим на ситуацию, является межпланетное магнитное поле. В настоящее время в нем доминирует отрицательная компонента, которая способствует проникновению солнечной плазмы внутрь магнитосферы Земли. В результате вчера весь день происходило насыщение магнитосферы заряженными частицами и рост электрических токов, следствием чего и стала текущая ситуация", - проинформировали в лаборатории.
Подчеркивается, что стабилизация магнитного поля, предварительно, ожидалась сегодня.
Напомним, в феврале на Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка.
14.03.2025, 12:22 15231
Бойцы Нацгвардии спасли девочку от избиения сверстниками в Уральске
Фото: Нацгвардия РК
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Уральск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске бойцы Национальной гвардии во время патрулирования предотвратили драку между подростками, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования военнослужащие воинской части 5517 услышали крики о помощи. Незамедлительно прибыв на место, они обнаружили девочку, попавшую в неприятную ситуацию, связанную с буллингом. Подростки применяли к ней физическое насилие", - говорится в сообщении.
Гвардейцы задержали на месте двух агрессивных подростков и оказали помощь девочке, на которую напали сверстники.
Мы увидели девочку, ей была необходима помощь. Словесная перепалка переросла в драку. Медлить было нельзя, мы сразу же приняли меры и вмешались в потасовку", - рассказал рядовой Галамат Нурберген.
Мама девочки считает, что, если бы гвардейцы не оказались рядом, последствия для здоровья ее дочери могли быть гораздо серьезнее. Она выразила благодарность от лица своей семьи личному составу воинской части 5517 Национальной гвардии РК.
Задержанные несовершеннолетние подростки были переданы в руки правоохранительных органов, а девочка получила необходимую медицинскую помощь и поддержку", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, что в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
К примеру, в Семее полиция расследует громкое дело об избиении подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В начале 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.03.2025, 11:20 48241
Застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области
Фото: скрин видео
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Джип преградил путь пассажирскому поезду на перегоне Медеу - Жетісу, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
12 марта в 15.46 машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Алматы-2 - Павлодар, был вынужден применить экстренное торможение из-за автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который выехал на железнодорожные пути в неустановленном месте и застрял между рельсами. С помощью прохожих железнодорожники оперативно отбуксировали внедорожник на безопасное место, после чего водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента поезд задержался на 16 минут. О случившемся сообщено в линейное управление полиции, ведется расследование", - рассказали в КТЖ.
Там уточнили, что только за январь-февраль 2025 года на железнодорожных переездах произошло 4 дорожно-транспортных происшествия из-за нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения, что создало угрозу безопасности пассажиров и работников железной дороги.
В 2024 году на железнодорожных переездах было зафиксировано 26 таких ДТП.
КТЖ призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности на железной дороге", - обратились к водителям в нацкомпании.
Напомним, из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
К примеру, в начале марта в Атырауской области КамАЗ столкнулся с грузовым поездом. Пострадали два машиниста.
23 декабря прошлого года на железнодорожном переезде участка Бейнеу - Кульсары водитель грузовика допустил столкновение с поездом. Тогда в результате аварии никто не пострадал.
12.03.2025, 12:41 66901
Взрыв на шахте в Хромтау: один из пострадавших сотрудников скончался
Фото: Depositphotos
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Актобе. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Один из пострадавших в результате взрыва на шахте "Болашак" в Хромтау сотрудников скончался, сообщает пресс-служба компании "Казхром".
Казхром" обеспечит поддержку семье сотрудника, скончавшегося в больнице после несчастного случая на шахте Болашак. Сотрудник находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь несколько дней. Были привлечены все необходимые специалисты. Несмотря на все усилия, сотрудник 7 марта 2025 года скончался", - проинформировали в компании.
Подчеркивается, что для социальной и материальной поддержки, включая компенсацию морального ущерба, родственники погибшего получат выплату в размере 10-летнего среднего заработка работника, а также денежную помощь на организацию похоронных мероприятий.
Дополнительно компания возьмет на себя оплату обучения детей и при необходимости обеспечит трудоустройство одного из членов семьи. Также семья будет получать выплаты в соответствии с законом РК об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей. Компания приносит семье погибшего глубокие соболезнования", - добавили в "Казхроме".
Напомним, в конце февраля в результате кратковременного воспламенения воздушной среды в добычном блоке шахты "Болашақ" Донского горно-обогатительного комбината ожоги разной степени тяжести получили четверо сотрудников.
12.03.2025, 08:29 72801
В Туркестанской области ощущались подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 12 марта 2025 года в 06.15 зарегистрировали землетрясение, очаг которого располагался на территории Республики Узбекистан в 16 км от села Абай Келесского района Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Землетрясение ощущалось в селе Абай Келесского района силой 3 балла, в Сарыагаше Сарыагашского района - 3 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, вчера ночью в Жетысуской области ощущались подземные толчки.
11.03.2025, 08:32 94731
В Жетысуской области ночью ощущались подземные толчки
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Жаркент. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 11 марта в 01.26 зарегистрировали землетрясение на границе Казахстана и Китая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По данным министерства, землетрясение ощущалось в городе Жаркенте области Жетысу силой 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - уточнили в МЧС.
10.03.2025, 16:44 120451
Утечка газа на Тенгизском месторождении: два сотрудника получили отравление сероводородом
Фото: Depositphotos
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Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Два сотрудника Тенгизского месторождения получили отравление сероводородом и попали в больницу, сообщает Нефтегазовый совет Казахстана.
Инцидент произошел 8 марта на 5-й нитке газопровода.
Из-за утечки газа с содержанием сероводорода из фланцевого соединения сепаратора отравление получили 2 сотрудника подрядной компании ТШО, которые были доставлены в клинику для обследования, а затем транспортированы в больницу в Атырау.
В связи с угрозой безопасности персонал был эвакуирован", - сообщает источник.
После устранения утечки и проверки состояния оборудования персонал вернулся на рабочие места. Начат обратный пуск установки.
Также стало известно о трех пострадавших при аварии на месторождении "Западная Прорва".
Вчера вечером с места аварии в клинику ТШО привезли трех работников, двое из которых получили различные травмы и после получения медицинской помощи были транспортированы в ЦРБ г. Кульсары", - говорится в информации.
По информации сопровождающих, прибывших вместе с работниками, травмы были получены во время выполнения ремонтных работ на территории скважины № 437 месторождения "Западная Прорва". Предположительно, их откинуло взрывной волной.
Напомним, 7 марта на скважине в Атырауской области произошел пожар из-за выброса газа. Возгорание долго не удавалось потушить, высота факела составляла 20 метров.
10.03.2025, 14:15 116011
Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке Дополнено
Фото: freepik.com
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лыжники подрезали склон горы и спровоцировали сход снежной лавины на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, сообщили в ДЧС города.
По данным ГУ "Казселезащита", 10 марта в лавиносбросах №№ 26В, 26Г произошел сход снежной лавины.
В ДЧС рассказали, что во время внетрассового катания три лыжника подрезали склон и тем самым спровоцировали сход лавины объемом около 3500 кубометров.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
В ведомстве напомнили, что 7 марта ДЧС оповещал граждан, заинтересованные органы и горнолыжный курорт "Шымбулак" посредством СМС-рассылки о лавинной опасности в горах.
Дополнено 10.03.2025, 15.40
Очевидцы опубликовали видео сошедшей на Шымбулаке лавины. На кадрах видно, что стоявшим поблизости людям и лыжникам, которые катались внизу, едва удалось спастись.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе горнолыжного курорта.
10 марта в 09.58 на горе Школьник, в районе канатной дороги Комби-2, произошел сход лавины. С учетом обильных осадков, выпавших 7 и 9 марта, лавинная служба курорта провела профилактические спуски лавин, осуществив пять направленных взрывов с использованием противолавинной установки "Аваланчер". В общей сложности было спущено порядка 7 тысяч кубометров снега на участках Конус, Школьник и Сухой Лог. 10 марта в 09.17 служба лавинной безопасности завершила тестирование устойчивости снежного покрова, после чего было подтверждено открытие канатной дороги Комби-2. Все участки внетрассового катания были ограждены сетками, а также оборудованы предупреждающими и запрещающими знаками: "Лавиноопасно", "Закрыто", "Проезд закрыт", - рассказали в пресс-службе.
Однако в 10.02 на пульт центра оперативного управления курорта поступило сообщение о сходе лавины с верхней экспозиции горы Школьник. Служба спасения незамедлительно прибыла на место и провела обследование лавинного участка.
Пострадавших и жертв не обнаружено.
Установлено, что три лыжника самовольно нарушили запрещающие знаки и ограждения, пересекли сетки и выехали на опасный участок, спровоцировав лавину. В настоящее время служба безопасности курорта ведет работу по их установлению и поиску. В настоящий момент все службы курорта находятся в состоянии повышенной готовности для мониторинга ситуации и обеспечения безопасности гостей. Трассы Комби-2 и Левый Талгар закрыты, канатная дорога Комби-2 работает только для пеших гостей", - сообщили в пресс-службе.
В ней еще раз призвали всех гостей строго соблюдать установленные знаки безопасности и ограждения.
Дополнено 10.03.2025, 17.35
Еще одна снежная лавина сошла сегодня днем на горнолыжном курорте СОК "Акбулак".
10 марта 2025 года в 15.50 на территории горнолыжного курорта СОК "Акбулак" на высоте 2664 м зафиксирован самопроизвольный сход снежной лавины объемом 300 кубометров. Лавина сошла в лог. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - сообщили в ДЧС Алматинской области.
На место происшествия выезжали 5 специалистов и 3 единицы техники от ГУ "Казселезащита", ДЧС Алматинской области и администрации курорта.
Ситуация находится под контролем.
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