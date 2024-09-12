Новая гидроэлектростанция появится в Казахстане   

Реализация проекта позволит увеличить эффективность Шульбинской ГЭС до 1050 мегаватт, а также ликвидировать возможные паводки в зимний период по течению реки Иртыш

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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Катар инвестирует в проект строительства гидроэлектростанции мощностью до 350 мегаватт на казахстанской части реки Иртыш, передает корреспондент агентства.





Проект разработан в целях введения новых маневренных мощностей, а также выполнения функции контррегулятора Шульбинской ГЭС. Реализация проекта позволит увеличить эффективность Шульбинской ГЭС до 1050 мегаватт, а также ликвидировать возможные паводки в зимний период по течению реки Иртыш", - доложил министр экономики Казахстана Нурлан Байбазаров.









Отмечается, что на этапе строительства по плану будут созданы 800 новых рабочих мест, на этапе эксплуатации - 150.





Сегодня мажилис парламента РК ратифицировал соглашение между правительством РК и правительством Катара об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. По словам главы Минэкономики, реализация соглашения позволит привлечь инвестиции на общую сумму около 20 миллиардов долларов США.





В числе проектов: строительство трех газоперерабатывающих заводов, второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, новой компрессорной станции "Кс-14" и магистрального газопровода "Кс-14" - Костанай, электростанции на базе парогазовой установки в Кызылординской области и гидроэлектростанции на реке Иртыш.





Кроме того, соглашение предусматривает приобретение Катаром 100% акций АО "Bereke Bank" "Lesha Bank" и продажу компании "Мобайл Телеком-Сервис" АО "Казахтелеком".