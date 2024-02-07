Новые правила пожарной безопасности в лесах утвердило Минэкологии
Государственных лесовладельцев обяжут готовиться к пожароопасным сезонам заранее, а именно проводить своевременную инвентаризацию пожарной техники, оборудования, инвентаря, средств транспорта и связи
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила пожарной безопасности в лесах утвердили в Казахстане.
В новых правилах крупным лесным пожаром считается развитие и распространение пожара на угодьях лесного фонда:
- лесных, покрытых лесом от 25 гектаров и выше;
- лесных, не покрытых лесом 50 гектаров и выше;
- нелесных от 100 гектаров и выше.
По новым правилам акиматы обязаны:
- оснащать гослесфонды системой раннего обнаружения лесных пожаров с передачей информации в режиме реального времени в ситуационный центр уполномоченного органа;
- снабжать горюче-смазочными материалами привлеченные для тушения лесных пожаров воздушные судна с водосливными устройствами.
В правилах также прописаны мероприятия по защите от огня расположенных в лесах населенных пунктов, зданий и сооружений.
Для патрулирования труднодоступных и наиболее подверженных пожарам ценных участков лесов, а также для пожаротушения будет привлекаться авиация, а также беспилотники.
Наиболее подверженные грозовым разрядам участки леса будут оборудовать молниеотводами.
Государственных лесовладельцев обяжут готовиться к пожароопасным сезонам заранее, а именно проводить своевременную инвентаризацию пожарной техники, оборудования, инвентаря, средств транспорта и связи.
Также они обязаны выполнять следующие мероприятия по профилактике лесных пожаров:
- обеспечивать противопожарное и санитарное обустройство территории лесного фонда;
- принимать необходимые меры по тушению лесных пожаров;
- оказывать содействие лесопользователям при разработке ими планов противопожарных мероприятий;
- вести регистрацию лесных пожаров.
Также в правилах прописано, чего нельзя делать в лесу в пожароопасный сезон.
В частности, не допускается проводить отжиги травянистой растительности на всех категориях земель, кроме управляемых отжигов на территории лесного фонда и прилегаемых к нему территориях, проводимых лесовладельцами.
Напомним, в июне прошлого года в Батпаевском лесничестве лесного резервата "Семей орманы" в Бородулихинском районе Абайской области произошел масштабный пожар, уничтоживший уникальную экосистему и унесший жизни 15 человек. 12 июня в Казахстане было объявлено днем общенационального траура. После масштабной трагедии президент снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина и назначил на этот пост Сырыма Шарипханова. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия.