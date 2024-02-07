Новые правила пожарной безопасности в лесах утвердило Минэкологии

Государственных лесовладельцев обяжут готовиться к пожароопасным сезонам заранее, а именно проводить своевременную инвентаризацию пожарной техники, оборудования, инвентаря, средств транспорта и связи

Рассказать друзьям

Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила пожарной безопасности в лесах утвердили в Казахстане.





В новых правилах крупным лесным пожаром считается развитие и распространение пожара на угодьях лесного фонда:

лесных, покрытых лесом от 25 гектаров и выше;

лесных, не покрытых лесом 50 гектаров и выше;

нелесных от 100 гектаров и выше.





По новым правилам акиматы обязаны:





оснащать гослесфонды системой раннего обнаружения лесных пожаров с передачей информации в режиме реального времени в ситуационный центр уполномоченного органа;

снабжать горюче-смазочными материалами привлеченные для тушения лесных пожаров воздушные судна с водосливными устройствами.





В правилах также прописаны мероприятия по защите от огня расположенных в лесах населенных пунктов, зданий и сооружений.





Для патрулирования труднодоступных и наиболее подверженных пожарам ценных участков лесов, а также для пожаротушения будет привлекаться авиация, а также беспилотники.





Наиболее подверженные грозовым разрядам участки леса будут оборудовать молниеотводами.





Государственных лесовладельцев обяжут готовиться к пожароопасным сезонам заранее, а именно проводить своевременную инвентаризацию пожарной техники, оборудования, инвентаря, средств транспорта и связи.





Также они обязаны выполнять следующие мероприятия по профилактике лесных пожаров:





обеспечивать противопожарное и санитарное обустройство территории лесного фонда;

принимать необходимые меры по тушению лесных пожаров;

оказывать содействие лесопользователям при разработке ими планов противопожарных мероприятий;

вести регистрацию лесных пожаров.





Также в правилах прописано, чего нельзя делать в лесу в пожароопасный сезон.





В частности, не допускается проводить отжиги травянистой растительности на всех категориях земель, кроме управляемых отжигов на территории лесного фонда и прилегаемых к нему территориях, проводимых лесовладельцами.



