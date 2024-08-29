28.08.2024, 15:18 33001
Новый сервис: казахстанцы смогут вызвать сотрудника ЦОНа на дом
Специалист сможет приехать в назначенное время по указанному адресу
Фото: facebook/правительство для граждан
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь смогут воспользоваться новым сервисом вызова сотрудника центра обслуживания населения на дом, сообщили в "Правительстве для граждан".
Пилотный проект запущен во всех регионах Казахстана. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на официальном сайте Госкорпорации выбрать "Выезд персонального менеджера на дом", после чего заполнить необходимые сведения. Также заявки принимаются по номеру 1414. Сотрудники "Правительства для граждан" свяжутся с услугополучателем для утончения деталей и определения времени выезда", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые государственные услуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.
Госкорпорация на постоянной основе ведет работу по усовершенствованию сервисов. Ранее нами уже была реализована возможность получения услуг по приоритетной очереди в ЦОНах, которые оказывают персональные менеджеры. Мы пошли дальше и теперь сотрудники центров обслуживания населения выезжают к услугополучателям. Это очень удобно для занятых граждан", - добавил председатель правления "Правительства для граждан" Арман Кенжегалиев.
Ранее сообщалось, что сотрудники ЦОН теперь оказывают услуги в общественных местах.
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28.08.2024, 20:48 18681
Российский эксперт считает, что необязательно строить АЭС на берегу Балхаша
Это можно сделать и в 50 километрах от водоема
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Российский эксперт и главред аналитического журнала "Геоэнергетика ИФО" принял участие в обсуждении развития атомной энергетики в ходе видеомоста Астана - Москва, сообщает "Sputnik Казахстан".
В России запрещено прямое охлаждение. Только градирни. Поэтому, где именно находится источник воды, действительно, не критично. Думаю, решение будет за государственным регулирующим органом, который Казахстану предстоит создавать в том случае, если будет положительный ответ на референдуме, и, конечно, очень многое будет зависеть от ваших геологов. Если они скажут, что самая удобная площадка в 50 км, то будет в 50", - сказал Борис Марцинкевич.
По его словам, это технически решаемый вопрос и устраняет угрозу и опасения о возможном радиационном загрязнении озера Балхаш в случае непредвиденной аварии. Также Марцинкевич прокомментировал опасения казахстанских оппонентов относительно ядерных отходов.
Во всех случаях, когда используются советские или российские технологии АЭС, договор о переработке облученного ядерного топлива идет в комплекте", - отметил эксперт.
Борис Марцинкевич считает, что для Казахстана отказаться от атомной энергетики, являясь при этом крупнейшим производителем урановой руды, будет неверным решением. В то же время развитие только одного ВИЭ может навредить развитию страны и нарушит основные принципы электрогенерации: надежность, обеспеченность, качество.
Что касается атомной промышленности Казахстана, то школа, которая есть, исследовательские реакторы и научные организации позволяют уверенно войти в атомно-энергетический клуб, и мне кажется, это было бы совершенно разумно. Если говорить о местах размещения, то продолжительная линия, соединяющая север и юг Казахстана, и генерация на Балхаше только повысят надежность. Строительство же только новых ветряных и солнечных электростанций такую надежность, которую обеспечивают традиционная и атомная генерация, не обеспечит", - заверил он.
А еще он уверен, что Казахстану необходимо развивать все виды генерации - угольную, газовую, атомную и ВИЭ. И в этом он поддержал концепцию развития энергетики, которую предлагает казахстанское Минэнерго.
28.08.2024, 20:06 19521
В ВКО санаторий "Рахмановские ключи" передан на баланс госорганов
Фото: пресс-служба акима ВКО
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Усть-Каменогорск. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На электронной торговой площадке состоялись торги по передаче на баланс государственных органов санатория "Рахмановские ключи", сообщает пресс-служба акима ВКО.
По итогам торгов санаторий был передан на баланс управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.
22 августа состоялись торги. На сегодняшний день принимать объект выехала комиссия, состоящая из числа заинтересованных государственных органов. Передача санатория иностранным компаниям не планируется", - отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Ардак Мадиев.
Санаторий "Рахмановские ключи" был открыт в 1964 году. Основным лечебным фактором являются природные минеральные термальные подземные радоновые воды, применяемые для лечения различных заболеваний.
Ранее сообщалось, что в области Жетысу в госсобственность вернут три тысячи гектаров сельхозземель.
По иску прокуратуры Шымкента государству вернули Дворец спорта (в настоящее время Ледовый дворец).
28.08.2024, 19:23 22101
В Алматы продолжается снос незаконно построенных зданий
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы регулярно подают жалобы на нерадивых застройщиков как в местный акимат, так и в общественные организации, депутатам, в правительство. Результаты рассмотрения этих обращений - снос незаконно возведенных жилых домов, независимо от того, на какой стадии строительства они находятся, сообщает finprom.kz.
Например, в конце июля начался снос построенного жилого комплекса Graff в микрорайоне Ерменсай. Объект начали строить незаконно, не имея разрешительных документов на три земельных участка. Жилой дом был возведен до второго этажа. Та же судьба постигла стройку в микрорайоне Шугыла. Еще в феврале суд удовлетворил требования управления градостроительного контроля Алматы о сносе трехэтажного таунхауса, построенного без полного пакета разрешительных документов. Снос с участием судебных исполнителей был начат в июле. Ранее акимат Алматы также сообщал о принятом решении по сносу семиэтажного здания на проспекте Достык, которое простаивало более 19 лет.
Ранее аким города Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством, в частности, в горной местности. В целом, по данным управления градостроительного контроля Алматы, с начала 2023 года по июнь 2024-го специалисты управления направили в суды 218 исков о различных нарушениях требований законодательства и строительных норм. Из них в 44% случаях в судебных претензиях эксперты просили суд вынести постановление о полном или частичном сносе незаконно построенных объектов. Таких исков было 97. Среди них есть дела по жилым домам, в которых застройщики уже успели продать квартиры. По состоянию на 23 августа в рамках этих судебных дел уже снесены 45 объектов. В числе таких хаотичных застроек оказались крупные ЖК - "Мечта", "Алма Гарден", Khan и прочие.
По данным комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК, за январь-июль 2024 года общее количество административных правонарушений в сфере градостроительной, строительной деятельности в Алматы увеличилось на 5,2%. За семь месяцев было зарегистрировано 725 таких административных дел, из них 95,6% уже рассмотрены. В отношении 468 физлиц и 211 юрлиц были вынесены постановления о привлечении к ответственности. В 97% случаев наказанием для нарушителей стали штрафы и лишь в 3% - предупреждения. Согласно отчетам из базы правовой статистики, общая сумма штрафов за такие нарушения за первые семь месяцев составила 181,7 млн тенге. Из них взыскано пока 139,8 млн тенге.
В группу административных нарушений строительных и градостроительных норм входят различные противоправные действия застройщиков. Чаще всего встречаются случаи строительства объектов без проектной документации или экспертизы. За семь месяцев 2024-го в Алматы зарегистрировали 186 административных дел по этой статье КоАП РК - на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Второе месте по "популярности" заняли случаи эксплуатации объектов, которые не сданы официально, то есть не было получено заключение специальной комиссии о том, является ли построенное здание безопасным. Количество таких административных дел за год выросло на 45,7%, достигнув 134.
Управление градостроительного контроля Алматы периодически обновляет список жилых комплексов, в которых специалисты не рекомендуют казахстанцам покупать жилье. По актуальным данным, в этот список входят 45 ЖК в Алатауском, Алмалинском, Наурызбайском, Бостандыкском и Медеуском районах. Специалисты советуют гражданам проверять информацию о законности строительства, прежде чем покупать квартиру или подписывать договор долевого участия.
Потеря инвестиций граждан - только одно из многочисленных последствий незаконного строительства. К другим общественно значимым риск-факторам можно отнести нарушение экосистемы территории, экологических нормативов, сейсмоустойчивости и т. д. Особенно актуальна для Алматы проблема хаотичной застройки в горной местности.
По данным КПСиСУ ГП РК, количество административных дел о нарушениях градостроительных и строительных норм в мегаполисе составляет 21% от общего количества по стране. За январь-июль 2024 года в РК было зарегистрировано около 3,5 тыс. таких административных дел - на 15,1% больше, чем годом ранее. На столько же выросла и общая сумма штрафов, которые были выписаны нарушителям, достигнув 756,5 млн тенге за семь месяцев.
На республиканском уровне самым распространенным нарушением в этой сфере также является строительство объектов без необходимой документации. За январь-июль в стране насчитывалось 896 дел по этой статье. Административных дел по статье КоАП РК "Незаконное строительство" в едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 112 - в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
28.08.2024, 18:23 24471
200 атбасарских семей отпраздновали новоселье
Фото: акимат Акмолинской области
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Кокшетау. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Атбасаре состоялось вручение ключей 200 пострадавшим от весеннего половодья и жителям, находящимся в паводкоопасной зоне. Квартиры предусмотрены для 127 семей, чье жилье было признано непригодным для проживания в результате паводка. Еще 73 семьи переселятся из паводкоопасной зоны районного центра.
Ключи вручал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.
Сегодня мы стали свидетелями большого события: сразу 200 семей получили новые квартиры. Символично, что сегодняшнее радостное событие - вручение ключей пострадавшим от паводков проходит в преддверии празднования Дня Конституции. Пусть в будущем в новых квартирах будут только счастливые события", - сказал глава региона.
Новые дома расположены в безопасной части города. Квартиры с чистовой отделкой, в каждой установлены сантехника и водонагреватели. На территории расположены детские игровые и воркаут-площадки, футбольно-баскетбольное поле.
Решением комиссии жилье многодетной мамы Жулдыз Садвакасовой признано непригодным для дальнейшего проживания. Сегодня жительница райцентра получила ключи от новой квартиры.
Когда в апреле в одну ночь мой дом затопило, была паника. Спасибо главе государства и всем госорганам за поддержку и быстрое реагирование в тяжелой ситуации. Сейчас меня переполняют эмоции. Теперь мои дети будут жить в комфортных условиях", - поделилась Садвакасова.
В 2017 году если вода пришла только в огород, то в этом году зашла домой. Государство нам построило дома, мы переехали в готовый новый дом. В новом доме буду жить с детьми и внуками. Детям уже нравится новая игровая площадка", - рассказывает пенсионер Идрис Байлин.
Напомним, как по области, так и по району активно велась работа по ликвидации последствий паводков. В Атбасаре весной 2024 года от паводка пострадало жилье 375 семей.
В этом году за счет выкупа квартир переселено 38 семей, сегодня вручены ключи от двухсот квартир. Также до конца года планируется ввод еще двух жилых домов на 145 квартир.
Таким образом, вопрос переселения жителей из зоны подтопления будет полностью решен.
28.08.2024, 16:39 29791
Финнарушения на более чем 39 млрд тенге и реформирование системы госаудита: о чем говорили Токаев и Смаилов
Токаев поручил обеспечить неукоснительный контроль за использованием бюджетных средств и государственных активов
Фото: Акорда
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов представил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву итоги деятельности палаты за II квартал 2024 года, сообщает Акорда.
Аудиторскими проверками были охвачены транспортная сфера с акцентом на железнодорожную отрасль, бюджеты областей Абай, Жетісу, Ұлытау и Алматинской области, а также сфера обеспечения казахстанцев лекарствами. В результате аудита 73 объектов и средств на сумму свыше 2,9 трлн тенге выявлены финансовые нарушения более чем на 39 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщил Алихан Смаилов, для устранения недостатков выработаны предложения по развитию транспортной сферы, реализации бюджетных инвестиционных проектов и пересмотру механизма господдержки отечественных производителей фармацевтической продукции. Президенту также был представлен пакет предложений по реформированию системы государственного аудита.
Кроме того, главе государства доложено об аудиторских мероприятиях, которые будут проведены во II полугодии 2024 года. Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить неукоснительный контроль за использованием бюджетных средств и государственных активов, а также акцентировал внимание на дальнейшем повышении эффективности системы госаудита в целом.
Ранее сообщалось, что финансовые нарушения на 16,7 млрд тенге выявил госаудит в Алматинской области.
27.08.2024, 19:18 63666
Глава государства провел оперативное совещание Совбеза
Фото: Акорда
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности РК, сообщает пресс-служба Акорды.
Была заслушана информация председателя КНБ Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и генерального прокурора Берика Асылова об актуальных вопросах противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки.
В ходе мероприятия рассмотрены различные аспекты деятельности правоохранительных и специальных органов по укреплению антитеррористической защищенности.
Президент дал ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны.
Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр.
27.08.2024, 17:45 66981
В Астане пять стройкомпаний лишили лицензий
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане пять строительных компаний лишили подвидов лицензий, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Строительных лицензий лишены пять компаний за выполнение некачественных строительно-монтажных работ и отклонение от проектной документации в нарушении государственных нормативов", - проинформировали в пресс-службе.
В частности:
- ТОО "Пром Строй Гарант Кз" лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажных работ по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов устройство инженерных сетей и систем, включающее ремонт и реконструкцию;
- TOO "Granite" лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажных работ по подвидам устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, специальные работы в грунтах;
- ТОО "Строительство зданий и сооружений" лишено лицензии на строительно-монтажные работы;
- TOO "Sheberbuild" лишено лицензии №23022845 от 18 октября 2023 года на занятие строительно-монтажными работами;
- ТОО "Астана-Көктем С" лишено лицензии №0000360 от 25 ноября 2022 года на занятие строительно-монтажных работ по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе кровельные работы, устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов, специальные работы в грунтах, в том числе, устройство оснований.
Напомним, в Казахстане сотни строительных объектов возводятся без лицензий и разрешений.
27.08.2024, 17:25 55566
Антитеррористические учения пройдут в Восточно-Казахстанской области
Фото: gov.kz
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Усть-Каменогорск. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антитеррористические учения пройдут 28 августа в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области, сообщает Антитеррористический центр Республики Казахстан.
В ходе мероприятия будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по перекрытию движения автотранспорта в районе Усть-Каменогорской ГЭС", - проинформировали в пресс-службе.
Жителей и гостей города попросили отнестись с пониманием к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
Ранее в Уральске прошли антитеррористические учения.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?