Nur Otan внедряет новую культуру взаимодействия акимов первого звена с населением - Байбек

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Nur Otan внедряет новую культуру взаимодействия акимов первого звена с населением. Такое сообщение опубликовал сегодня в Facebook первый заместитель председателя партии Бауржан Байбек, комментируя начало агитационной кампании, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Задача Nur Otan - не просто победить на выборах, а создать системные условия для развития аулов и сёл, решения конкретных проблем граждан. Выдвигая своих кандидатов, партия внедряет современные подходы, формируя новую культуру взаимодействия акимов первого звена с населением в рамках инициированной президентом страны концепции "Слышащего государства", - написал Байбек.

По мнению зампредседателя партии, прямые выборы сельских акимов подтолкнут и другие партии к усилению постоянной и непосредственной работы с населением на местах.

Партия "Nur Otan" подходит к этим выборам максимально подготовленной. С учетом социологии Института общественной политики, анализа данных общественных приемных партии и результатов мониторинга общественно-политической ситуации на местах, мы нацелены на победу в 80% избирательных округов", - рассказал Байбек.

По его словам, более 35% претендентов Nur Otan - это новые лица, в том числе представители образования, предприниматели, фермеры и т.д. Многие являются участниками недавних внутрипартийных праймериз, председателями первичных партийных организаций. Средний возраст кандидатов - 46 лет.

Среди кандидатов женщин - 11%, молодежи до 35 лет - 14%.

В сообщении Бауржан Байбек также рассказал о текущей деятельности партии.

Как вы знаете, сразу же после парламентских выборов Nur Otan активно приступил к реализации своих предвыборных обещаний. Под поствыборные задачи по-новому была перестроена вся необходимая партийная инфраструктура. Реализуются 217 дорожных карт с конкретным закреплением ответственных депутатов и руководителей. Создана региональная система из более 1,7 тыс. общественных советов с участием более 12 тыс. активных граждан для мониторинга предвыборных обещаний и артикулирования актуальных проблем на местах. Предвыборная программа "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" на республиканском уровне уже реализована на 7%, а на региональном - на 5%. Общественными советами выработано более 250 практических рекомендаций госорганам, в том числе по устранению барьеров для бизнеса, совершенствованию системы государственных закупок, принятию мер по сдерживанию цен на социально-значимые продовольственные товары и др. На региональном уровне рассмотрено более 3,3 тыс. острых социальных вопросов. Все поднимаемые проблемы берутся на партийный контроль. Только с начала года в общественных приемных партии нашими депутатами проведено более 14 тыс. приемов, принято 74 тыс. казахстанцев. По 96% обращениям были достигнуты положительные решения, оказана консультативная, правовая и иная помощь. Остальные 4% находятся на исполнении".

По инициативе фракции, в мажилисе приняты 12 законодательных и правовых актов, в том числе 9 законов. Среди них Экологический кодекс, изменения по вопросам инклюзивного образования, развития социального предпринимательства, усиления защиты прав граждан и многое другое.

Также, по словам Байбека, на особом контроле находится и исполнение предвыборных обещаний перед молодежью. Так, в рамках 217 дорожных карт по реализации программы "Жастар - Отанга!" до 2025 года предусмотрено достижение 3,5 тыс. индикаторов с охватом более 4,5 млн молодых казахстанцев до 35 лет. Ключевыми являются вопросы повышения качества образования, трудоустройства, доступности жилья, расширения гражданской активности, личностного развития и досуга.

В рамках Программы Елбасы по системной перезагрузке партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем" руководство региональных представительных партийных органов обновлено на 40%. Оптимизирована структура центрального аппарата партии с сокращением штатной численности на 10%. С учетом новых стандартов и выдвигаемых запросов общества усиливается дальнейшая работа по борьбе с коррупцией. В соответствии с уставом и кодексом этики продолжается "чистка" рядов партии.

Для усиления общественного контроля, преодоления инертности на местах, обеспечения открытости депутатов с этого года впервые введен публичный рейтинг членов фракций Nur Otan в маслихатах всех уровней. С 1 сентября планируется запустить специальную интернет-платформу с открытым доступом для граждан к информации о деятельности и инициативах народных избранников, возможностью прямого обращения к ним.

При поддержке казахстанцев партия Nur Otan продолжит и далее обеспечивать реализацию всех намеченных руководством страны планов", - подчеркнул Байбек.

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