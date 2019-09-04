Нургалиев назначен председателем Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Ербол Нургалиев назначен председателем Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан , передает Kazakhstan Today.

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Нургалиев Ербол Жолдаспекович назначен на должность председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК, сообщает пресс-служба ведомства.

В разные годы Ербол Нургалиев работал заведующим районным отделом внутренней политики, затем заместителем акима района, возглавлял управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области, занимал должности заместителя председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК, заместителя акима Актюбинской области.

До назначения Нургалиев работал заведующим сектором отдела внутренней политики администрации президента РК.

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