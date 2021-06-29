Нурлан Нигматулин и Валентина Матвиенко обсудили вопросы укрепления российско-казахстанского сотрудничества

Фото: сайт parlam.kz

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил вопросы укрепления сотрудничества с председателем совета федерации России Валентиной Матвиенко, находящейся в нашей стране с официальным визитом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На встрече Нигматулин акцентировал внимание, что первостепенное значение укреплению стратегического партнёрства с Москвой придаёт и глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба нижней палаты.

В свою очередь, председатель совета федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что свой первый официальный визит в постпандемический период совершает именно в Казахстан.

В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей независимости. За такой короткий срок, благодаря Первому Президенту Казахстана, Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, благодаря преемственности во внутренней, внешней политике, которую реализует глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, удалось построить эффективное, экономически развитое, демократическое государство. Казахстан доказал всему миру свой авторитет", - сказала Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что за 30 лет взаимодействия России и Казахстана выстроена одна из самых эффективных моделей взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества, которое охватывает все сферы жизни.

Обсудив широкий круг вопросов, собеседники отметили солидарность и взаимную поддержку, проявленные двумя странами в сложной из-за пандемии коронавируса ситуации.

Нурлан Нигматулин и Валентина Матвиенко выразили уверенность, что парламентарии Казахстана и России продолжат вносить свой вклад в укрепление многопланового двустороннего сотрудничества для решения общих задач и улучшения благосостояния народов обоих государств.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства