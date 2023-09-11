05.09.2023, 10:46 26151
Нысанбаев назначен министром экологии и природных ресурсов
Фото: primeminister.kz
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерлана Нысанбаева министром экологии и природных ресурсов, сообщает пресс-служба Акорды.
Назначить Нысанбаева Ерлана Нуралиевича министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году. В разные годы работал в в коммерческом секторе. Занимал должности вице-министра сельского хозяйства РК и вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Работал заместителем председателя правления по стратегическому развитию и международным связям Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина. С марта 2023 года занимал должность советника акима Астаны.
Ранее Токаев назначил министра водных ресурсов.
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10.09.2023, 09:01 21461
Президент поздравил казахстанцев с Днем семьи
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем семьи, сообщает пресс-служба Акорды.
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи! В жизни каждого человека семья занимает особое место. Она играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении детей к национальным ценностям. Не зря говорят: "Родина начинается с семьи". И уважение традиций, и патриотизм берут свое начало с родного очага", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что институт семьи вносит решающий вклад в формирование нового качества нашей нации, содействуя укоренению в обществе таких качеств ответственного гражданина, "Адал азамат", как трудолюбие, стремление к знаниям, солидарность.
По его словам, крепкая семья - это надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны.
Поэтому государство уделяет пристальное внимание совершенствованию системы защиты материнства и детства, продвижению семейных ценностей. Обеспечение благополучия каждой семьи - одна из приоритетных задач на пути построения Справедливого Казахстана. Пусть в нашей стране процветает каждая семья! Желаю всем гражданам крепкого здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!" - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, начиная с 2013 года каждое второе воскресенье сентября в Республике Казахстан отмечается День семьи, информирует calend.ru.
Идея учреждения этого праздника была озвучена в 2009 году, когда Национальная комиссия страны, занимающаяся исследованием вопросов по делам женщин и семейно-демографической ситуации, выступила с инициативой учредить в Казахстане День семьи и проводить его ежегодно 15 мая, приурочив празднование к дате Международного дня семей.
09.09.2023, 17:07 42261
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования королю Марокко
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения
Фото: Акорда
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи.
Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю соболезнования Вам и всему братскому народу Марокко", - говорится в телеграмме.
Напомним, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тысяч человек. Более 600 человек погибли, еще 329 ранены.
09.09.2023, 14:41 47626
На полигоне "Сары-Шаган" проходят учения "Боевое содружество - 2023"
Активная фаза учений состоится 14-15 сентября
Фото: Минобороны РК
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Караганда. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Совместные учения с боевой стрельбой сил и средств объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Боевое содружество - 2023" идут в Карагандинской области, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
В них кроме казахстанских сил и средств противовоздушной обороны принимают участие воинские контингенты Вооруженных сил Кыргызстана. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов уже приступили к выполнению учебно-боевых задач.
Активная фаза учений состоится 14-15 сентября. Расчеты ПВО Кыргызстана выполнят практические стрельбы из мобильного зенитно-ракетного комплекса "Печора 2БМ". Он предназначен для уничтожения пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, находящихся на малой и средней дальности.
За активной фазой учения будут наблюдать представители оборонных ведомств и войск ПВО Армении, Кыргызстана, России и Узбекистана.
Ранее под руководством президента Республики Казахстан, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне "Берег" состоялись стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023".
09.09.2023, 14:10 47266
Марат Жумалиев назначен и.о. начальника управления полиции Петропавловска
Ранее возглавлявший городское полицейское ведомство полковник полиции Ербол Тайбеков назначен начальником управления полиции Тараза
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Петропавловск. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова назначен исполняющий обязанности начальника управления полиции города Петропавловска. Должность занял полковник полиции Марат Жумалиев, сообщает пресс-служба ДП СКО.
Марату Жумалиеву 42 года. В органах внутренних дел служит с 2005 года. Он работал на различных, в том числе руководящих, должностях в подразделениях криминальной полиции УП и ДП СКО. Предыдущая должность - начальник управления криминальной полиции ДП СКО.
Ранее возглавлявший городское полицейское ведомство полковник полиции Ербол Тайбеков назначен начальником управления полиции Тараза.
08.09.2023, 18:49 72286
Токаев поручил главе "Казахтелекома" решить проблемы с качеством связи
Фото: Акорда
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым об основных финансово-хозяйственных показателях деятельности группы компаний "Казахтелеком" в первом полугодии 2023 года, сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщил Куанышбек Есекеев, крупнейший телекоммуникационный оператор страны продемонстрировал рост выручки на 10% и чистой прибыли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Одним из приоритетов для "Казахтелекома" является строительство сети 5G, которая к 2027 году должна включать в себя свыше 7 тысяч базовых станций по всей стране. До конца 2023 года планируется развернуть 782 базовых станции сети пятого поколения.
В рамках национального проекта "Доступный интернет" компания намерена обеспечить подключение к сети интернет по оптическим технологиям порядка 1200 сел и покрыть республиканские автодороги качественным интернет-доступом по технологии LTE.
Помимо этого, главе государства было доложено о ходе исполнения его поручения по строительству волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря в рамках совместного с Азербайджаном проекта.
Перед "Казахтелекомом" были поставлены задачи по решению проблем с качеством связи и скорейшим устранением "серых зон", в которых отсутствует покрытие широкополосным доступом, в казахстанских городах. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что жители сельской местности должны иметь доступ к тем же современным цифровым услугам и продуктам, что и горожане. В связи с этим компании поручено повысить интенсивность строительства соответствующей инфраструктуры.
08.09.2023, 13:22 83766
Перерасчет пенсии сделают некоторым военнослужащим и полицейским в Казахстане
Пенсионные выплаты будут перерасчитаны с учетом их доведения до полного объема при возврате 50% от суммы обязательных пенсионных взносов
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила перерасчета пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных до 1 января 2016 года в неполном объеме, с учетом их доведения до полного объема приняты в Казахстане.
Пенсионные выплаты за выслугу лет, назначенные до 1 января 2016 года в неполном объеме, перерасчитываются с учетом их доведения до полного объема при возврате 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств", - говорится в документе.
Указывается, что в случае заключения до 1 января 2016 года договора пенсионного аннуитета возврату подлежит сумма обязательных пенсионных взносов, сформированная за счет бюджетных средств, оставшаяся на индивидуальном пенсионном счете.
Порядок перерасчета
Перерасчет размеров пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется получателям пенсионных выплат за выслугу лет в неполном объеме из числа военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года.
Размеры пенсионных выплат перерасчитываются с учетом выслуги лет, трудового стажа, денежного содержания получателя на день его увольнения со службы (исключения из списков личного состава) по документам, имеющимся в его пенсионном деле.
При этом перерасчитанные размеры пенсионных выплат повышаются с учетом индексации за весь период получения пенсионных выплат в неполном объеме до 1 января 2016 года.
Перерасчитанные размеры пенсионных выплат не могут быть:
- ниже размера пенсионных выплат по данным пенсионного дела на 1 января 2016 года. Если размер пенсионных выплат, перерасчитанный по данным правилам, ниже размера пенсионных выплат с 1 января 2016 года, то сохраняется размер пенсионных выплат с 1 января 2016 года;
- выше 109-кратного МРП (376 050 тенге в 2023 году).
Перерасчет размеров пенсионных выплат осуществляется после получения с единого накопительного пенсионного фонда справки-подтверждения о списании с индивидуального пенсионного счета 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года.
Уполномоченные государственные органы по назначению пенсионных выплат в течение семи рабочих дней со дня получения справки передают в филиалы Государственной корпорации выписку из пенсионного дела об изменении размера пенсионных выплат за выслугу лет с 1 января 2016 года по утвержденной форме.
Постановление вводится в действие с 18 сентября 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.
08.09.2023, 11:42 87426
Возрастные требования к учащимся спортивных школ пересмотрят в Казахстане
Фото: freepik.com
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта РК пересмотрит возраст спортсменов в физкультурно-спортивных организациях, которые проводят подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, сообщает пресс-служба ведомства.
Изменения затронут детско-юношеские спортивные школы и спортивные школы для лиц с особыми потребностями, где осуществляется подготовка спортсменов детского, юношеского, юниорского и молодежного возрастов до 18 лет, а также детско-юношеские клубы физической подготовки.
Изменения будут учитывать особенности каждого вида спорта. Очень важно, чтобы юные атлеты получали именно тот уровень нагрузки, который соответствует их возрасту. От этого зависит их дальнейшее развитие и, конечно же, здоровье. Предлагаемые нами меры призваны значительно улучшить качество подготовки будущих звезд спорта", - сообщил председатель комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Ербол Мырзабосынов.
Ранее сообщалось, что казахстанским спортсменам и тренерам будут платить пожизненные выплаты. Также был разработан проект постановления. согласно которому тренерам-предусмотрено назначение доплаты от 10 до 60% от базового должностного оклада за переход спортсмена в вышестоящую физкультурно-спортивную организацию.
08.09.2023, 11:17 89021
В Казахстане обновили касающиеся мопедов и электросамокатов ПДД
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В правила дорожного движения, касающиеся езды электросамокатов и мопедов, внесены изменения. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел.
В новых правилах даны понятия "электрический самокат" и "малое электрическое транспортное средство".
Электрический самокат - это транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час", - говорится в ПДД.
Малое электрическое транспортное средство - транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов с электрическим двигателем.
Также в правилах появилось понятие "светоотражающий предмет". Это предмет, изготовленный из специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику, обеспечивающий видимость водителя на расстоянии 150 метров при включенном ближнем свете фар и 400 при включенном дальнем свете фар, в том числе светоотражающая одежда, светоотражающий элемент на одежде.
Новые правила запрещают водителям мопедов двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.
Кроме того, установлен порядок движения электросамокатов:
Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:
- правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;
- обочине;
- тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.
Не допускается движение по правовому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электрических самокатов, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления транспортным средством, за исключением выданных в Республике Казахстан в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя", - говорится в документе.
Также водителям мопедов, электрических самокатов и велосипедов запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;
- перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который не выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;
- буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;
- пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;
- передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего требованиям, определенным правилами дорожного движения, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств;
- при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.
Водителям малых электрических транспортных средств запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;
- перевозить пассажиров;
- перевозить груз;
- двигаться по проезжей части дороги;
- двигаться по тротуару или пешеходной дорожке при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;
- буксировка малых электрических транспортных средств, малыми электрическими транспортными средствами;
- пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на малом электрическом транспортном средстве.
Правила вводятся в действие с 18 сентября 2023 года.
Напомним, 30 августа в Казахстане вступили в силу ограничения для водителей электросамокатов.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?