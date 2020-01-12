Алматы. 11 января. Kazakhstan Today - Нюансы пребывания иностранцев на территории Казахстана разъяснили полицейские представителям гостиниц и турагентств, передает Kazakhstan Today.

Президентом Республики Казахстан подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности" который вступает в законную силу с 11 января 2020 года, где был принят ряд законодательных мер по отмене временной регистрации иностранцев , сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы.

Управление миграционной службы ДП Алматы провело сегодня соеминар-совещание с участием представителей Казахстанской туристической ассоциации, гостиниц, отелей, хостелов и туристических агентств. На совещании были разъяснены данные изменения в части отмены временной регистрации для иностранцев, пребывающих в Республике Казахстан до 30 суток.

По данным ведомства, вся ответственность за информирование о прибытии и пребывании иностранца возлагается на принимающих их физических и юридических лиц, посредством уведомления органов миграционной службы: через Визово-миграционный портал (необходимо иметь электронную цифровую подпись); через портал электронного правительства (необходимо иметь электронную цифровую подпись); путем сдачи письменного уведомления непосредственно в миграционную службу.

В случае пребывания свыше 30 суток иностранцу оформляется разрешение на временное пребывание по ходатайству принимающей стороны (работодатель, медицинское или учебное заведение, члены семьи и т.д.).

Иностранцы, которые приезжают в РК по визам, также освобождаются от регистрации на срок визы. Для пребывания на более длительный срок необходимо наличие визы (выдаваемой загранучреждениями на основании приглашения или миграционной службой на территории РК).

Иммигранты обязаны выехать из Республики Казахстан до завершения срока действия визы.

Срок временного пребывания в Республике Казахстан иммигранта, прибывшего в Республику Казахстан в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы Республики Казахстан, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, если иной порядок не установлен соглашением Республики Казахстан с соответствующей стороной или правительством Республики Казахстан.

Кроме этого, внесены изменения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В целях упрощения и ускоренного рассмотрения дел об административных правонарушениях в области миграции при невыезде иностранца из Казахстана до трех суток после разрешенных 30 дней пребывания органами внутренних дел выносится предупреждение. Свыше 3 до 5 суток после разрешенных 30 дней пребывания, накладывается штраф 10 МРП (26510 тенге), свыше 5 до 10 суток - штраф 15 МРП (39 855 тенге).

При невыезде иностранца свыше 10 суток, после разрешенных 30 дней пребывания, судом предусмотрен штраф 25 МРП (66275 тенге) либо административное выдворение.

Ответственность также будет нести и принимающая сторона. В частности, за неуведомление миграционной службы о прибытии иностранца на территорию страны: на физических лиц будет наложено предупреждение, на юридических лиц будет наложен административный штраф от 10 до 20 МРП (26510 тенге - 53020 тенге).

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