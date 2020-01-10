В полиции разъяснил порядок отмены регистрации иностранцев в РК

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Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Департамент полиции Нур-Султана разъяснил порядок отмены регистрации иностранцев в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"С 11 января 2020 года иностранные граждане освобождаются от регистрации в ОВД на срок до 30 суток. При этом срок временного пребывания в РК не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при пребывании иностранного гражданина на территории Казахстана на срок более 30 суток, принимающая сторона обязана оформить гостю разрешение на временное пребывание.

Принимающие лица обязаны проинформировать (уведомить) миграционную службу о пребывающих у них иностранцах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия. Процедуру уведомления можно оформить через визово-миграционный портал www.vmp.gov.kz . При отсутствии уведомления принимающая сторона будет привлечена к административной ответственности по статье 518 КоАП РК "Непринятие мер по своевременному информированию органов внутренних дел о пребывающих у них иностранцев", - подчеркнули в пресс-службе.

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