О поддержке и развитии социальной сферы в Казахстане рассказали в правительстве

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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О проделанной работе за год по развитию социальной сферы рассказали в правительстве РК.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны весной этого года отметил, что текущий объем социальных гарантий должен не сокращаться, а перераспределяться в пользу действительно нуждающихся в них граждан.





Государство будет помогать тем, кто без этого не может обойтись. Основой всего должна стать упреждающая социальная политика, направленная в большей мере не на выплату поддерживающих пособий, а на создание продуктивных рабочих мест. Это позволит обеспечить реализацию принципа "всеобщей занятости", - отметил он.





В правительстве подвели итоги года и рассказали, какие меры были предприняты для повышения доходов, по трудоустройству граждан и развитию социальной сферы.





По итогам 11 месяцев в рамках региональных карт занятости трудоустроено 908,5 тысячи человек, в том числе:





- 257,1 тысячи - в ходе реализации национальных проектов;





- 294,3 тысячи - на вакантные рабочие места;





- 357,1 тысячи - в рамках инициативы главы государства "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей".





Гражданам из социально уязвимых слоев населения выдано 9,1 тысячи государственных грантов в размере до 400 МРП (порядка 1,3 млн тенге) для открытия собственного бизнеса. Благодаря этому начали работу новые швейные мастерские, пекарни, салоны красоты, молочные и другие производства.

На субсидируемые государством рабочие места в текущем году трудоустроено 196,3 тысячи человек, в том числе:





- на социальные рабочие места - 17,3 тысячи;





- на молодежную практику - 33,1 тысячи;





- на общественные работы - 120,7 тысячи;





- по проекту "Первое рабочее место" - 9,6 тысячи;





- по проекту "Контракт поколений" - 488;





- по проекту "Серебряный возраст" - 15,1 тысячи.





В марте запущена программа льготного кредитования под 2,5% для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, желающих открыть собственное дело либо уже занимающихся предпринимательством. В результате одобрено 5,4 тысячи бизнес-проектов на общую сумму 25,4 млрд тенге.

Разработан механизм реализации и приняты необходимые законодательные поправки в рамках инициативы Главы государства "Национальный фонд - детям". Проект стартует с 1 января 2024 года. 50% инвестиционного дохода Нацфонда теперь будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Накопленные таким образом средства можно будет направить на получение образования или приобретение жилья.

С 1 января 2023 года в Казахстане продолжилось поэтапное повышение заработных плат около 600 тысячам гражданских служащих отдельных категорий в среднем на 20% ежегодно. В результате до 2025 года их зарплата увеличится в 2 раза. Аналогичную работу проводят и отраслевые госорганы.





В частности, повышена заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения организаций дошкольного и среднего образования, педагогов организаций высшего и послевузовского образования системы органов внутренних дел и обороны, медицинских специалистов высшего уровня квалификации.





Установлены доплаты спасателям (70% от должностного оклада), а также работникам служб государственной лесной охраны, государственным инспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира и т.д. (100% от должностного оклада) за работу, связанную с рисками причинения вреда здоровью и жизни.





Наряду с этим по поручению главы государства:





- с 1 января увеличен период выплаты государственного пособия по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 года;





- с 1 июля увеличен размер пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степеней с 6,4 МРП до 7,4 МРП;





- с 1 июля увеличен размер единовременной выплаты на погребение в случае смерти получателей пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий с 15,7 МРП до 35 МРП.





С 1 января были повышены размеры всех пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета, на 8,5%. Это коснулось порядка 2 млн получателей.





Кроме того, с 1 июля увеличены размеры пособий еще на 14,5% для лиц с инвалидностью и по потере кормильца. Это позволило обеспечить их рост на 23% в годовом выражении.





Всего на осуществление выплат с 1 января направлено свыше 1,1 трлн тенге.





С 1 января рост солидарных пенсий в РК составил 10,5%. Вместе с тем по поручению главы государства размер минимальной базовой пенсии был повышен с 54 до 60% от величины прожиточного минимума, а величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, - с 46 до 55 МРП. В результате на 1 декабря средний размер совокупной пенсии составил 120 838 тенге.





По состоянию на 1 декабря в Казахстане насчитывается 2,3 млн пенсионеров. Всего на выплату пенсий с 1 января направлено свыше 3 трлн тенге.



