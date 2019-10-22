Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - Объекты общепита, бани и сауны в Алматы занижали свои доходы в 2,5 раза, передает Kazakhstan Today.

Всего в мегаполисе в области питания и развлечений выявлено сокрытие 6,7 млрд тенге доходов. В департаменте государственных доходов по Алматы заверили, что проверки начаты только в отношении тех предпринимателей, которые находятся в зоне риска. В отношении предпринимателей, зарекомендовавших себя как добросовестные плательщики, проверки со стороны органов государственных доходов не запланированы, сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина РК.

В отношении тех, кто не выполняет свои обязательства перед бюджетом и настойчиво уклоняется от уплаты налогов, а также рисковых налогоплательщиков, специалистами будет проводится камеральный мониторинг и хронометражные обследования.

На сегодня по Алматы сформированы предписания порядка 219 налогоплательщикам, из них по 34 налогоплательщикам проводятся хронометражные обследования по объектам общественного питания, баням и саунам, гостиничным комплексам, где, по предварительным результатам, доходы составили 12,1 млрд тенге, тогда как до хронометражного обследования налогоплательщиками были отражены всего 5,4 млрд тенге, то есть доход в сумме 6,7 млрд тенге был сокрыт.

Также увеличилось количество наемных работников и фонд оплаты труда от 1154 работников до 1550 работников, то есть на 396 работников, а также предоставлены дополнительные формы налоговой отчетности на сумму дохода 242,6 млн тенге. Как показывает практика, в группу риска входят налогоплательщики, по фактам занижения доходов и количества наемных работников, выявленных на основании анализа данных налоговой отчетности", - отмечается в сообщении.

Налогоплательщики занижают доходы в несколько раз, имеются факты реализации и хранения алкогольной продукции без сопроводительных накладных, нарушения кассовой дисциплины путем сокрытия фискальных данных, то есть выдачи покупателям чеков системы "R-Keeper" вместо фискальных чеков.

В ведомстве пояснили, что чеки, выданные через "R-Keeper", не являются фискальными и проходят "мимо кассы", и соответственно доходы не поступают в бюджет.

Основная задача органов государственных доходов - выведение бизнеса из тени и привлечение предпринимателей к добровольной уплате налогов. В связи с чем ДГД по Алматы призывает предпринимателей, жителей Алматы исполнять обязательства по уплате налогов своевременно и в полном объеме", - указывается в сообщении.

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