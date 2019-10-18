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КГД запустил Тelegram-чат для налогоплательщиков

17.10.2019, 15:16 8209
Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов запустил Тelegram-чат для налогоплательщиков, передает Kazakhstan Today.
 

По вопросам налогообложения и таможенного регулирования можно обратиться на Тelegram-чат по ссылке https://t.me/KGDMFRK1414", - сообщили в пресс-службе КГД. 

 
В ведомстве также напомнили, что с целью обратной связи с населением с марта текущего года работает Контакт-центр, который на сегодняшний день обработал 190 733 обращений. Работу операторов центра оценили 36 760 налогоплательщиков, из них оценки: "5" выставили 32 680 или 88,9%; "4" - 1233 или 3,4%.
 
В Контакт-центр за это время наиболее часто обращались налогоплательщики из: Нур-Султана - 34 538, или 24,1%; Алматы - 28 606, или 20,0%; Шымкента - 5982, или 4,2; Алматинской области - 5086, или 3,5%; Карагандинской области - 5101, или 3,6%.
 
Наименьшее количество обращений поступило из Кызылординской области - 1810, или 1,3%; Северо-Казахстанской области - 1337, или 0,9%.
 
Наиболее часто задаваемые вопросы касаются налоговой задолженности - 25 779 обращения, или 18,0%; регистрации налогоплательщиков, нерезидентов - 15 599, или 10,9%; налога на транспортные средства и задолженности по данному виду налога - 15 135, или 10,6%; земельного налога и налога на имущество физических лиц - 13 389, или 9,3%; электронных счетов-фактуры - 10 208, или 7,1%; приостановления расходных операций по банковским счетам налогоплательщиков - 9372, или 6,5%; заполнения и отзыва ФНО - 8270, или 5,8%; работы в кабинете налогоплательщика - 4157, или 2,9%.
 
Ранее КГД сообщил о запуске нового электронного сервиса ИС СОНО - "Открытый API-интерфейс для представления форм налоговой отчетности в электронном виде из бухгалтерских ERP-систем. Также опубликованы контактные данные налоговых консультантов по всему Казахстану.
 

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