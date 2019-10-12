Комитет госдоходов вводит альтернативные варианты представления налоговой отчетности

Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о запуске нового электронного сервиса ИС СОНО - "Открытый API-интерфейс для представления форм налоговой отчетности в электронном виде из бухгалтерских ERP-систем", передает Kazakhstan Today.
API-сервис по приему форм налоговой отчетности является альтернативным способом представления форм налоговой отчетности в ИС КГД МФ РК. Данное нововведение призвано разгрузить поток налогоплательщиков, которые сдают налоговую отчетность посредством возможностей сайта www.kgd.gov.kz", - пояснили в пресс-службе КГД.
Для подключения ERP-систем к данному сервису необходимо заключить Соглашение по интеграции информационной системы налогоплательщика с ИС "Система обработки налоговой отчетности". Проект Соглашения, а также описание форматов и схемы предоставляемого API-сервиса размещены на портале КГД МФ РК по адресу: api.service.
Для получения справочной информации относительно использования нового электронного сервиса ИС СОНО, можно обращаться по бесплатному телефонному номеру единого Контакт-центра - 1414.
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