В КГД представили ТОП-100 крупных должников

Комитет государственных доходов продолжает публиковать списки крупных должников по налогам на собственность физических лиц. В этот раз антирейтинг возглавил житель Шымкента.

"У Мурада Матиева уже накопилось долгов на почти на 7,5 млн тенге по налогу на транспорт (КБК 104402). Олжас Юсупов из Нур-Султана имеет наибольшую сумму долга на имущество (КБК 104102). Общая задолженность достигла 2,5 млн тенге. В столице есть и те, кто накопил почти 4 млн тенге долгов по налогу на землю (КБК 104302). Причем, у Жанны Аубакировой основной долг составил около 1,5 млн тенге. Остальные 2,35 млн тенге - начисленная пеня", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Органы государственных доходов планируют продолжать практику публикации списков задолжников по налогам.

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