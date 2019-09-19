В КГД опровергли информацию о крупных штрафах за просрочку при уплате налогов

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Распространяется информация, что в случае непогашения долгов за истекшие налоговые периоды до 1 октября помимо пени будут начисляться штрафы в размере 8 МРП. Данное сообщение не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В КГД напомнили, что физические лица уплачивают в бюджет земельный налог и налог на имущество не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом. Налог на транспорт - не позднее 31 декабря налогового периода.
Действующим Налоговым кодексом РК штрафных санкций не установлено, за исключением начисления суммы пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, до конца текущего года в Казахстане действует налоговая амнистия для физических лиц, согласно правилам которой, в случае уплаты физическим лицом основной суммы долга, пеня будет списана автоматически.
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