Памятка об уплате налога на транспортное средство

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов по городу Алматы разъяснил, что необходимо знать по налогу на транспортное средство, передает Kazakhstan Today.

Плательщиками налога на транспортное средство (ТС) являются физические лица, имеющие на праве собственности ТС. Данный налог оплачивается налогоплательщиком самостоятельно по налоговой ставке, за исключением прицепов, подлежащих государственной регистрации и состоящих на учете в Республике Казахстан.

При учёте и регистрации ТС уполномоченным органом является Управление административной полиции департамента полиции.

По угнанным и похищенным ТС, основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска является документ, подтверждающий снятие с учета ТС. Освобождение производится на основании заявления владельца и подтверждающего факт (даты) возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) ТС. Таким образом, исчисление (начисление) такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) ТС (данная норма действует с 2018 года), уточнили в ДГД.

Отмечается, что если физические лица управляют ТС на основании доверенности от имени собственника, то налоговое обязательство по уплате налога исполняет собственник (владелец) ТС.

Также при приобретении ТС на основании договора купли-продажи, дарения или иной сделки налоговое обязательство по уплате налога, возникает с момента государственной регистрации.

Сумму налога на транспортные средство можно рассчитать с помощью калькулятора в автоматическом режиме на интернет-ресурсе Комитета www.kgd.gov.kz реализован Электронные сервисы - "Экспресс помощь" - "электронные сервисы" - "Калькуляторы" - "Расчет налога на транспортные средства", который позволяет получить в онлайн-режиме сумму налог на ТС.

Срок уплаты налога на транспортное средство за 2019 год по месту жительства - не позднее 31 декабря (уплата налога физическими лицами производится по месту жительства).





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