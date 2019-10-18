В Казахстане более миллиона бизнесменов освободят от подоходного налога на три года

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Почти все субъекты микро- и малого бизнеса в Казахстане будут освобождены от уплаты налогов на доходы в течение трех лет. Об этом в кулуарах заседания сената сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.

У нас субъектов микро- и малого бизнеса - 1 млн 308 тыс., из них 1 млн 236 тыс., или практически все, используют специальный налоговый режим. Что это такое? Это работа по патенту, по упрощенной декларации, где они платят 2 или 3% от общего дохода. И вот эти лица теперь будут освобождены от уплаты налогов на доходы на три года", - сообщил Смаилов.

Как пишет Kazpravda.kz , реализация данной меры приведет к потерям местных бюджетов на 108 млрд тенге, но они будут полностью возмещены за счет трансфертов общего характера из республиканского бюджета.

Все это в рамках субвенций из бюджета. Ведь у нас есть регионы-доноры, а есть регионы-реципиенты, у которых собственных доходов не хватает для того, чтобы обеспечивать все необходимые социально-экономические расходы", - отметил Смаилов.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас в Казахстане наблюдается положительная тенденция роста количества субъектов микро- и малого бизнеса, но перед правительством стоит задача к 2025 году увеличить их долю в экономике до 35%, а к 2050 году - до 50%.

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