Обеспечить своевременную реализацию всех отраслевых программ поручил президент акиму Атырауской области

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Атырауской области Нурлана Ногаева , который проинформировал его о социально-экономическом развитии области и общественно-политической ситуации в регионе, передает Kazakhstan Today.

Президенту также доложили о ходе исполнения ранее данных поручений по улучшению благосостояния населения, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил необходимость сохранения и дальнейшего наращивания положительных темпов развития Атырауской области и модернизации инфраструктуры региона. Он поручил акиму оказывать всемерную поддержку социально уязвимым слоям населения, а также обеспечить своевременную реализацию всех отраслевых программ.

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