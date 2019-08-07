Обеспечить своевременную реализацию всех отраслевых программ поручил президент акиму Атырауской области

Президенту также доложили о ходе исполнения ранее данных поручений по улучшению благосостояния населения, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил необходимость сохранения и дальнейшего наращивания положительных темпов развития Атырауской области и модернизации инфраструктуры региона. Он поручил акиму оказывать всемерную поддержку социально уязвимым слоям населения, а также обеспечить своевременную реализацию всех отраслевых программ.
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