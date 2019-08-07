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Обеспечить своевременную реализацию всех отраслевых программ поручил президент акиму Атырауской области

06.08.2019, 17:39 6454
Обеспечить своевременную реализацию всех отраслевых программ поручил президент акиму Атырауской области
Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Атырауской области Нурлана Ногаева, который проинформировал его о социально-экономическом развитии области и общественно-политической ситуации в регионе, передает Kazakhstan Today.
 
Президенту также доложили о ходе исполнения ранее данных поручений по улучшению благосостояния населения, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства отметил необходимость сохранения и дальнейшего наращивания положительных темпов развития Атырауской области и модернизации инфраструктуры региона. Он поручил акиму оказывать всемерную поддержку социально уязвимым слоям населения, а также обеспечить своевременную реализацию всех отраслевых программ.
 

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