Обнародован план реформ фонда "Самрук-Казына"

НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - АО "Самрук-Казына" представило в открытом доступе план мероприятий по реформе бизнес-процессов и практики корпоративного управления в портфельных компаниях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В плане отражены системные меры по изменениям в кадровой политике, системе закупок, инициативы по повышению корпоративной социальной ответственности фонда и портфельных компаний, поддержке бизнеса, совершенствованию процессов работы службы комплаенс, новые подходы в дивидендной и инвестиционной политике, приватизации активов и развитии человеческого капитала, пояснили в пресс-службе фонда.
Основные цели плана реформ:
- внедрение прозрачных механизмов и устранение барьеров со стороны портфельных компаний фонда для участников рынков переработки нефти, маркетинга нефти и нефтепродуктов, развития рынка газа, поставок угля и электроэнергии, доступа к инфраструктуре, подаче вагонов, телекоммуникациям и др.;
- увеличение зарплаты производственного персонала на первом этапе до среднеотраслевого показателя;
- внедрение согласованных с госорганами и бизнесом новых единых правил закупок с нормами прямого действия;
- увеличение доли отечественных товаропроизводителей с 78% до более 85%;
- по поручению правительства реализацию инвестиционных проектов по развитию новых отраслей, импортозамещающих производств согласно запросам бизнеса, в качестве бизнес-партнера.
Подробнее с планом мероприятий по вопросам реформирования Фонда "Самрук-Казына" можно ознакомиться в разделе "О Фонде" / "Реформы в Фонде" по ссылке.
Напомним, 11 января, в ходе заседания мажилиса президент Касым-Жомарт Токаев поставил под сомнение эффективность общественного фонда "Самрук-Казына".
Спустя 10 дней на форуме с бизнес-сообществом глава государства поручил срочно разобраться с процессом закупок фонда и пригрозил жесткими решениями, если не будет результата.