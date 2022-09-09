Обнаружены многочисленные нарушения в деятельности аэропорта Нур-Султана
новости по теме
Токаев обсудил с Токтаром Аубакировым решение социальных вопросов
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая Токтара Аубакирова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аубакиров представил главе государства свои предложения по решению социальных вопросов, в том числе в сфере развития науки, сообщает Акорда.
Он также поддержал инициативы, обнародованные в послании президента народу Казахстана, и высказал свои предложения по реализации реформ в стране.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям поручил Смаилов
Глава МЧС Юрий Ильин доложил, что на сегодняшний день сложная пожарная обстановка в Костанайской области стабилизировалась, угроза населенным пунктам снята. На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных изолированных зон. На сегодня большинство эвакуированных граждан вернулись в свои дома. Вместе с тем продолжается работа по тушению пожаров в ряде других регионов, куда направлены силы и средства МЧС и акиматов", - сообщает пресс-служба главы правительства.
Пожар в Костанайской области показал реальную необходимость скорейшего решения вопросов материально-технического дооснащения органов гражданской защиты, природоохранных и лесных учреждений, модернизации системы оповещения", - сказал Смаилов.
В случившейся в области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц. В этом надо разобраться и сделать выводы. Виновные должны понести наказание", - отметил премьер.
Нужно обеспечить быстрое завершение этой работы, чтобы до наступления зимы люди смогли заехать в эти дома", - подчеркнул Смаилов.
Токаеву доложили о ходе ликвидации пожаров в РК
Сколько средств выделят на проведение президентских выборов
Президентские выборы планировались в 2024 году, они в бюджете заложены на 2024 год. Но с учетом изменения, новых поручений в этом году средства будут выделяться из резерва правительства на президентские выборы. Сейчас ЦИК еще расчеты ведет, приблизительно составит, наверное, порядка 20 млрд тенге", - цитирует Татьяну Савельеву Informburo.kz.
Они обойдутся примерно в 25 млрд", - сказала вице-министр.
Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана.
Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - констатировал он.
Глава Минобороны РК обсудил с послом Кыргызстана двусторонне военное сотрудничество
Из мажилиса отозван проект закона по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств
Отозвать из мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств", внесенный постановлением правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 986", - говорится в документе.
Токаев принял исполнительного директора секретариата СВМДА
Подсудность Масимова еще не определена - замгенпрокурора РК
Подсудность пока не определили, сейчас идет ознакомление с материалами дела", - сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев журналистам в кулуарах мажилиса в среду.
Читаемое
09.09.2022, 09:38В Алматинской области нашли тайник с похищенным во время январских беспорядков оружием 09.09.2022, 10:317171В области Жетiсу водитель насмерть сбил мужчину и попытался скрыться 09.09.2022, 08:336881На большей территории Казахстана пройдут дожди 09.09.2022, 12:075926В СКО у фермера пытались украсть 12 тонн зерна 09.09.2022, 12:405231Пьяный житель Павлодара избил 4-летнюю девочку и двух женщин 02.09.2022, 13:3666996Максимальный объем учебной нагрузки определило Минпросвещения 03.09.2022, 11:4258561Студенты смогут получить образовательный кредит под 2-3% годовых 03.09.2022, 12:5757776В школах Казахстана увеличат часы обучения по четырем предметам 03.09.2022, 21:1056001Лесной пожар в Костанайской области: эвакуируют жителей близлежащих сел 05.09.2022, 09:5054066Размер МЗП будет увеличен в Казахстане с 2023 года 19.08.2022, 16:54151091Все казахстанские школы перейдут на пятидневку со следующего года - Аймагамбетов 19.08.2022, 15:30141291Итоги тестирования педагогов в Казахстане неутешительные - Тугжанов 10.08.2022, 16:40138496Опубликован список обладателей государственных грантов 10.08.2022, 14:16136306Токаев встретится с председателем Генеральной Ассамблеи ООН 19.08.2022, 14:02135816Онлайн-школы и колледжи могут появиться в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?