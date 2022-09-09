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Обнаружены многочисленные нарушения в деятельности аэропорта Нур-Султана

08.09.2022, 20:51 12416
Обнаружены многочисленные нарушения в деятельности аэропорта Нур-Султана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел заседание совета директоров АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", на котором рассмотрены итоги аудиторской проверки компании, проведенной службой внутреннего аудита МИИР РК в августе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аудитом были установлены многочисленные нарушения и недостатки в деятельности руководства аэропорта - преобладание закупок, осуществленных вне портала государственных закупок, отсутствие прозрачности и открытости при заключении договоров, нарушения в системе оплаты труда, неправомерное списание ГСМ, создание излишне многоуровневой организационной структуры, неправомерное распределение функциональных обязанностей между руководством общества и т.д., сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
Совет директоров указал на факты передачи в аутсорсинг аэропортовых услуг (реализация авиатоплива, аренда объектов) без соблюдения необходимых процедур, что привело к риску снижения эффективности их оказания.
 
По итогам заседания совет директоров поручил правлению аэропорта провести анализ и разработать детальный план по полному устранению выявленных нарушений, а также пересмотреть организационную структуру, обеспечить строгое соблюдение норм законодательства о государственных закупках, усилить контроль за учетом расходования ГСМ, провести ревизию договоров по услугам, переданным в аутсорсинг, и, в целом, проанализировать необходимость их оказания. Также поручено рассмотреть вопрос привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.
 
Напомним, 6 сентября досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Габита Тажимуратова. Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен заместитель председателя правления Мухиден Абильдинов.
 

новости по теме

Токаев обсудил с Токтаром Аубакировым решение социальных вопросов

09.09.2022, 14:49 101
Токаев обсудил с Токтаром Аубакировым решение социальных вопросов
Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая Токтара Аубакирова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аубакиров представил главе государства свои предложения по решению социальных вопросов, в том числе в сфере развития науки, сообщает Акорда.

Он также поддержал инициативы, обнародованные в послании президента народу Казахстана, и высказал свои предложения по реализации реформ в стране.

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Провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям поручил Смаилов

08.09.2022, 17:07 16156
Провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям поручил Смаилов
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров в Костанайской области и других регионах страны, а также материально-технического укрепления подразделений и служб Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава МЧС Юрий Ильин доложил, что на сегодняшний день сложная пожарная обстановка в Костанайской области стабилизировалась, угроза населенным пунктам снята. На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных изолированных зон. На сегодня большинство эвакуированных граждан вернулись в свои дома. Вместе с тем продолжается работа по тушению пожаров в ряде других регионов, куда направлены силы и средства МЧС и акиматов", - сообщает пресс-служба главы правительства.

 
Премьер-министр отметил, что ответственным госорганам нужно провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям.
 

Пожар в Костанайской области показал реальную необходимость скорейшего решения вопросов материально-технического дооснащения органов гражданской защиты, природоохранных и лесных учреждений, модернизации системы оповещения", - сказал Смаилов.

 
Он также поручил проработать вопросы увеличения зарплаты и иные меры социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты во всех регионах, а также премирования работников, задействованных в ликвидации пожаров в Костанайской области.
 
При этом, по его мнению, ответственным госорганам необходимо пересмотреть алгоритмы действий и взаимодействия при ликвидации крупных ЧС.
 

В случившейся в области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц. В этом надо разобраться и сделать выводы. Виновные должны понести наказание", - отметил премьер.

 
В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что для строительства 91 нового дома для потерявших жилье граждан в селе Аулиеколь определен земельный участок площадью 12 гектаров. Будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100 квадратных метров. При этом к земельным участкам проведут необходимую инфраструктуру (водо-, газо-, электроснабжение) и подъездные пути. 12 местных подрядных организаций уже начали строительно-монтажные работы. 
 

Нужно обеспечить быстрое завершение этой работы, чтобы до наступления зимы люди смогли заехать в эти дома", - подчеркнул Смаилов.

 
Он также поддержал предложение по повышению зарплаты работникам лесных хозяйств, а также дал ряд поручений по восстановлению лесного массива.

В настоящее время природный пожар в Костанайской области локализован

Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет. 

Между тем пожары продолжают тушить в Курчумском, Катон-Карагайском, Глубоковском районах и районе Алтай Восточно-Казахстанской области. Сложившейся пожарной опасности присвоен пятый класс. 




 

Токаеву доложили о ходе ликвидации пожаров в РК

08.09.2022, 14:05 19081
Токаеву доложили о ходе ликвидации пожаров в РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал оперативные доклады акимов Алматы, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей о ходе ликвидации природных пожаров в регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Акимы сообщили о напряженной работе по тушению очагов возгорания, а также о планах по противодействию стихии на ближайшее время, сообщает Акорда. В мероприятиях задействованы подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил. 
 
Глава государства также был проинформирован о мерах по восстановлению нанесенного ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим. 
 
Акимы также доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах. Президент поручил премьер-министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами. 
 

Сколько средств выделят на проведение президентских выборов

08.09.2022, 13:22 20011
Сколько средств выделят на проведение президентских выборов
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в кулуарах мажилиса рассказала, сколько денег выделят из резерва правительства на проведение президентских выборов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президентские выборы планировались в 2024 году, они в бюджете заложены на 2024 год. Но с учетом изменения, новых поручений в этом году средства будут выделяться из резерва правительства на президентские выборы. Сейчас ЦИК еще расчеты ведет, приблизительно составит, наверное, порядка 20 млрд тенге", - цитирует Татьяну Савельеву Informburo.kz.

 
Также, по ее словам, на парламентские выборы планируется примерно такой же объем расходов, сообщает Zakon.kz
 

Они обойдутся примерно в 25 млрд", - сказала вице-министр.

 
Таким образом, как отметила Татьяна Савельева, в общей сложности на президентские и парламентские выборы ориентировочно уйдет 45 млрд тенге.
 
Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью.
 

Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана. 

 
Также он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. 
 

Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - констатировал он. 

 
Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года. 
 

Глава Минобороны РК обсудил с послом Кыргызстана двусторонне военное сотрудничество

08.09.2022, 11:46 21576
Глава Минобороны РК обсудил с послом Кыргызстана двусторонне военное сотрудничество
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков провел протокольную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастаном Дюшекеевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Руслан Жаксылыков и посол Дастан Дюшекеев обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана в военной области, отметив перспективные направления взаимодействия.
 
Состоялся также обмен мнениями в отношении ситуации в Центральной Азии с учетом имеющихся вызовов и угроз, рассказали в пресс-службе Минобороны РК.
 

Из мажилиса отозван проект закона по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств

07.09.2022, 18:04 36911
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 624 "Об отзыве из мажилиса парламента Республики Казахстан проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отозвать из мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств", внесенный постановлением правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 986", - говорится в документе.

 

Токаев принял исполнительного директора секретариата СВМДА

07.09.2022, 17:57 36291
Токаев принял исполнительного директора секретариата СВМДА
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с текущей деятельностью секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и итогами председательства Казахстана в СВМДА в период с 2020 по 2022 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, в столице Казахстана 12-13 октября состоится VI саммит СВМДА. Исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал президента о процессе согласования проектов итоговых документов предстоящего саммита, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, главе государства была представлена информация о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Осуществление этой важной задачи является стратегической целью Казахстана.
 
В завершение президент отметил особую важность качественной организации предстоящего саммита, а также эффективной реализации целей и задач СВМДА.
 
Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с Кайратом Келимбетовым. 
 

Подсудность Масимова еще не определена - замгенпрокурора РК

07.09.2022, 15:00 40996
Подсудность Масимова еще не определена - замгенпрокурора РК
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Подсудность по делу бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова еще не определена, а экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев не является фигурантом уголовного дела, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Подсудность пока не определили, сейчас идет ознакомление с материалами дела", - сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев журналистам в кулуарах мажилиса в среду.


В конце августа СМИ сообщили, что бывшего главу МВД Казахстана и экс-советника президента Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках.

Как отметил замгенпрокурора, Тургумбаева допросили в качестве свидетеля.
 
Ранее сообщалось, что КНБ завершил расследование по делу Масимова и его заместителей. 
 
Дело Масимова расследовали по пяти статьям Уголовного кодекса РК. В их числе: получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена. На установленное при расследовании имущество Масимова наложен арест. Решение о конфискации в доход государства примет суд. Уголовному делу в отношении экс-главы КНБ присвоили гриф "совершенно секретно". 
 
Напомним, 8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 
 

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