Один из ведущих политтехнологов России назвал ряд факторов победы Nur Otan

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Как выстраивали свои политические кампании партии Казахстана, в чем преуспели, а что не получилось – рассказал директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, передает Kazakhstan Today.

Выступление эксперта состоялось в рамках круглого стола "Итоги выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан", организованного посольством Республики Казахстан в Российской Федерации, сообщает Ia-centr.ru

Выборы в Казахстане прошли довольно предсказуемо, без большой интриги. Сохранение тех же трёх партий в мажилисе парламента Казахстана можно считать признаком стабильности. Конечно, и в день выборов, и после него были попытки провокаций, но они не стали особенно масштабными", - сказал Евгений Минченко.

Он отметил, что с точки зрения политических технологий, партия Nur Otan впервые в истории провела первичные выборы кандидатов, или "праймериз". Кандидаты внутри партии начали готовиться к праймериз ещё весной прошлого года, и, в целом, сегодня в партии присутствует молодой и технологически продвинутый коллектив. Проведение первичных выборов помогло Nur Otan перехватить инициативу (в том числе у оппозиционных партий) в проведении политики обновления.

Вторая важная особенность, по мнению эксперта, заключалась в ребрендинге и переименовании Коммунистической народной партии Казахстана в Народную партию Казахстана. Проведение ребрендинга за несколько месяцев до выборов представляло для партии определенную политическую опасность. Однако казахстанским "коммунистам" удалось сохранить свои рейтинговые показатели, пускай у них и произошло перераспределение электоральной базы с севера на запад. Народная партия Казахстана также провела серьёзное обновление кадрового состава.

Евгений Минченко сообщил, что партия "Ак жол" стала второй по представленности в новом мажилисе. И с точки зрения казахстанских элит, местный бизнес с "лёгким националистическим флёром" выступает более перспективной политической нишей, чем риторика социальной справедливости и защищённости, которую продвигала Народная партия Казахстана.

При этом партия "Ак жол" участвовала в выборах в условиях конкуренции с партией "Адал", которая опирается на ту же электоральную базу. Потому, можно считать, что ниша национально-ориентированного бизнеса ещё масштабнее, чем те голоса, которые получила "Ак жол".

Молодой "Адал" не удалось найти то, что отличало бы её от акжоловцев. Хотя партия и сделала попытку взять на себя повестку развития, но эта тема уже оказалась захвачена партией Nur Otan в связи с осуществляемым транзитом власти и реализуемыми только заявленными экономическими реформами. Свою роль сыграл и президент-реформатор. Поэтому расширение электоральной базы за счёт повестки развития имело ограниченный потенциал", - считает эксперт.

По его мнению, аграрная партия "Ауыл", придерживающаяся консервативных ценностей, в большей степени отняла голоса у партии Nur Otan, которая недополучила процент голосов сельского электората. Таким образом, почвенническая консервативная партия не имеет в Казахстане серьёзного уровня поддержки, так как Казахстан - одна из наиболее модернизированных и современных стран не только Центральной Азии, но и постсоветского пространства. Об этом свидетельствует тот пакет политических инноваций, которые были реализованы в этой избирательной кампании и модернизационной повестки Казахстана, которая поддерживается населением страны.

Говоря о будущем, хотелось бы отметить, что особенно в условиях транзита власти и с ориентиром на следующие парламентские выборы, было бы логично рассматривать возможность снижения электорального барьера для попадания партий в парламент до 5% - для обеспечения более широкого уровня представительства. Это особенно актуально в связи с тем, что 15 января Касым-Жомарт Токаев выступит с пакетом реформ и тем, что нынешние выборы прошли, с одной стороны, планово, что для Казахстана редкость, а с другой - в соответствии с существующими "правилами игры". Кроме того, на мой взгляд, шести партий для политической системы Казахстана недостаточно. Интересно, чтобы в партийном разнообразии партии в оппозиции предлагали бы более смелую повестку развития, чем правящая Nur Otan, которая не может взять ее всю на себя", - сказал Евгений Минченко.

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