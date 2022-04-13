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Около трети арыков в Алматы нуждаются в ремонте и реконструкции

12.04.2022, 16:10 16226
Около трети арыков в Алматы нуждаются в ремонте и реконструкции
Фото: www.gov.kz
АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - Около 30% арыков в Алматы нуждаются в ремонте и реконструкции. Также необходимо построить 100 км новых арычных сетей, заявили в управлении экологии и окружающей среды Алматы после анализа технического состояния водохозяйственных объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В результате выполненной инвентаризации определено 1525 км арычных сетей, из которых: на территории дворов - 245 км (16%), в парковых зонах - 60 км (4%), для полива используется 168 км (11%), требуют ремонта или реконструкции - 424 км (27%), на содержании районных акиматов находятся - 1210 км (80%), а также выявлена необходимость в строительстве новых арычных сетей протяженностью 100 км", - сообщили в управлении. 

 
В ведомстве также отметили, что требуется провести ремонт и реконструкцию 124,7 км водотоков, в том числе берегоукрепительные работы. 
 

С целью организации комплексной схемы орошения зеленого фонда в 2021 году разработана ПСД по реконструкции и строительству 27 водозаборных сооружений, из них новое строительство - 15, реконструкция - 12", - заявили в управлении. 

 
В частности, ремонт и реконструкция будут проводиться в Алатауском, Наурызбайском, Ауэзовском районах, центральной части Жетысуского, Бостандыкского и Алмалинского районов, в восточной части Медеуского и Турксибского районов. 
 
Также предложено создать структурное подразделение по управлению водохозяйственными объектами. В случае если предложение о создании единого оператора по водохозяйственным объектам будет поддержано, областной и городской акиматы рассмотрят вопрос о передаче водохозяйственных объектов в собственность акимата Алматы. 
 
В настоящее время, по данным управления, ирригационная система осуществляет только 20% полива территории города.
 

новости по теме

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с депутатами Европарламента

13.04.2022, 20:34 1171
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с депутатами Европарламента
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В ходе встречи стороны отметили динамичное и развивающееся сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Евросоюз является одним из глобальных торгово-экономических партнеров нашей страны и входит в список главных инвесторов Казахстана. Товарооборот за 2021 год составил 28,9 млрд долларов США, что на 17,9% выше по сравнению с 2020 годом. В Алматы зарегистрировано 713 совместных предприятий и 1699компаний с участием капитала стран ЕС.
 
Глава города проинформировал членов делегации Европейского парламента о ходе работ по восстановлению экономики Алматы, дальнейших планах по социально-экономическому развитию города. 
 
Также в ходе встречи поднимались вопросы активизации взаимодействия с гражданским сообществом и неправительственными организациями (НПО), которых на сегодня в городе насчитывается более 4 тысяч (20% от общего количества по республике, в РК более 19 тыс.). 
 
В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить сотрудничество по приоритетным направлениям экономики и в сфере защиты прав и свобод человека.
 

Кошанов: без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет ограничена

13.04.2022, 20:29 1836
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов заявил о том, что мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня на пленарном заседании мажилисмен Юрий Ли в своем депутатском запросе поднял очень актуальную проблему касательно деятельности финансовых пирамид. Все мы стали свидетелями, до какого отчаяния могут дойти граждане, столкнувшиеся с подобными мошенниками", - написал Ерлан Кошанов на своей странице в Facebook.

 
Председатель мажилиса считает своевременной и очень правильной депутатскую инициативу по принятию нового законопроекта, вводящего уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид. 
 

Концепция закона следующая: если какой-то артист, блогер, вайнер или другой лидер общественного мнения понимает мошенническую сущность финпирамиды и все равно рекламирует ее, то он также должен быть привлечен к ответственности. Без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет существенно ограничена. Аналогичные законы работают в Германии и Канаде. Мы должны защитить наших граждан от мошеннической деятельности финансовых пирамид", - написал Ерлан Кошанов.

 
Напомним, в прошлом году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. На сегодняшний день в производстве органов внутренних дел находятся 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более 3 тысяч потерпевших.
 

Избран председатель общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса

13.04.2022, 19:54 2896
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Министерстве энергетики РК проведено первое заседание нового состава общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса под председательством министра энергетики РК Болата Акчулакова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее в Министерстве энергетики была создана рабочая группа по формированию состава общественного совета и проведен отбор кандидатов в новый состав, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
Состав общественного совета сформирован из 20 членов, из которых 12 представителей неправительственных организаций, 3 представителя гражданского общества и 5 членов являются представителями министерства. Выдержан паритет участников согласно закону "Об общественных советах", из которых 2/3 членов являются представителями НПО и гражданского общества. Это руководители ассоциаций нефтегазового комплекса, ученые-ядерщики, юристы и др.
 
Тем самым собрался качественно новый состав из ведущих профессионалов отрасли и представителей неотраслевых экспертов, которые посредством конструктивного мнения позволят улучшить работу министерства.
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы по избранию председателя и секретаря общественного совета, а также обсуждению проектов плана работы на 2022 год и положения об общественном совете. 
 
Путем открытого голосования по результатам общего подсчета голосов председателем общественного совета был избран Болат Ауетаев (8 голосов), который является председателем объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме ассоциации "Казахстанская топливная ассоциация - 1".
 
В текущем году согласно плану работ будут рассмотрены вопросы поставок газа на внутренний рынок, планы развития электроэнергетической отрасли, в том числе ВИЭ и гидропотенциал, диверсификации маршрутов транспортировки нефти, вопросы строительства АЭС, формирование розничных цен на нефтепродукты, вопросы противодействия коррупции и др.
 
Членами общественного совета рекомендовано внести изменения в положение об общественном совете в части создания комитетов при общественном совете по вопросам топливно-энергетического комплекса для решения общественно значимых вопросов отраслей Министерства энергетики.
 

Аким Нур-Султана отчитался перед президентом

13.04.2022, 19:04 3691
Аким Нур-Султана отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Нур-Султана Алтая Кульгинова о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы по итогам первого квартала 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Акиматом столицы по поручению президента ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций. В частности, за три месяца текущего года было введено в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья, в экономику города привлечено свыше 154 миллиардов тенге. Объем частных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,3 %. В 2021 году было привлечено свыше 1,2 триллиона тенге, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главе государства была представлена информация о строительстве насосно-фильтровальной станции (НФС-3), ливневой канализации, проектировании канализационных очистных сооружений (КОС-2), газовых котельных и других объектов.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в текущем году будет благоустроено еще свыше 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).
 
Президент поручил продолжить деятельность по дальнейшему планомерному развитию и благоустройству столицы с учетом мнения городской общественности.
 

Токаев поручил Уали привести агентство "Хабар" в соответствие с современными требованиями

13.04.2022, 12:58 8851
Токаев поручил Уали привести агентство "Хабар" в соответствие с современными требованиями
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Председатель правления АО "Агентство "Хабар" Берик Уали проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о деятельности телеканалов, входящих в АО "Агентство "Хабар", передает KAZAKHSTAN TODAY
 
Берик Уали рассказал президенту о проектах, которые планируется запустить в предстоящий период, производстве контента информационной, общественно-политической и познавательной направленности, информирует пресс-служба Акорды.
 
Также глава государства был проинформирован о планах по технической модернизации агентства.
 
Токаев, отметив важную роль агентства в реализации государственной информационной политики, поручил привести деятельность телесемейства "Хабар" в соответствие с современными требованиями.
 

Главы генштабов ВС государств - членов ОДКБ обсудят вопросы развития военного сотрудничества

13.04.2022, 12:03 10121
МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ - В четверг, 14 апреля, в режиме видеоконференции состоится заседание Военного комитета государств - членов Организации договора о коллективной безопасности по вопросам развития военного сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Заседание пройдет под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова. В мероприятии примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев", - говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.

 
Планируется обсудить вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ, вопросы, связанные с совершенствованием кризисного реагирования и организации международных полетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ, а также мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году.

Члены Военного комитета будут проинформированы о деятельности Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева (Санкт-Петербург) в качестве базовой учебно-методической организации и базовой научно-исследовательской организации ОДКБ.
 

Семипалатинскую зону ядерной безопасности планируют создать в Казахстане

13.04.2022, 11:19 11101
Семипалатинскую зону ядерной безопасности планируют создать в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении проект закона "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представляя документ в мажилисе, министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, что проектом закона предлагается наделить уполномоченную организацию функциями по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия на территории создаваемой зоны, реабилитации и снижению опасности радиоактивно загрязненных земель, обращению с историческими радиоактивными отходами и мониторингу уровня радиоактивного загрязнения.
 
Планируется введение запрета на осуществление деятельности, не предусмотренной законопроектом в пределах зоны ядерной безопасности. Это, пояснил министр, позволит предотвратить распространение радиоактивных отходов за пределы специализированной зоны и, как следствие, исключить возможность облучения населения.
 
В целях обеспечения реализации основного законопроекта сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Земельный и Экологический кодексы, а именно: дополнение категории "земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения" Земельного кодекса "землями зоны ядерной безопасности". 
 

Для закрепления необходимых правовых процедур законопроект предусматривает разработку и утверждение порядка перевода земель запаса в "земли зоны ядерной безопасности". Также предусматривается возможность передачи земель зоны ядерной безопасности в землепользование уполномоченной организации по функционированию Семипалатинской зоны ядерной безопасности", - цитирует Акчулакова издание "Казинформ".

 
Также законопроектом предусматривается: ограничение распространения радиоактивного загрязнения; реабилитация территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности путем сбора, размещения и утилизации исторически образованных радиоактивных отходов на территории полигона; непрерывный мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности, информирует портал "Информбюро".
 
Основные виды деятельности в такой зоне будет выполнять оператор, в функции которого входят: обеспечение ядерной и радиационной безопасности СЗЯБ и объектов инфраструктуры; обеспечение режима нераспространения ядерного оружия на территории СЗЯБ в рамках национальных и международных обязательств Казахстана; предотвращение воздействия последствий ядерных испытаний путем реабилитации и снижения опасности радиоактивно загрязненных земель; создание и обеспечение функционирования систем физической защиты стратегических объектов СЗЯБ; проведение научных исследований в сфере ядерных технологий и радиоэкологии.

Уполномоченной организацией по управлению сверхнормативно загрязненными землями полигона предполагается назначить подведомственную организацию Министерства энергетики - Национальный ядерный центр Республики Казахстан, сообщает "Казахстанская правда".

Предприятие в течение 30 лет осуществляет текущую деятельность в области мирного использования атомной энергии, радиоэкологии и ликвидации объектов ядерной инфраструктуры, обладает высококвалифицированным персоналом, специализированным оборудованием, развитой инженерно-технической инфраструктурой и имеет необходимые разрешительные документы», – сказал Болат Акчулаков.


Он рассказал, что в период с 2008 года по настоящее время Национальным ядерным центром обследовано 100% территории полигона, проведено более 2 миллионов измерений и проанализировано порядка 5 тысяч образцов грунта. В текущем году материалы обследования будут направлены на государственную экологическую экспертизу, после чего будут определены границы условно чистых и сверхнормативно загрязненных земель полигона, ориентировочная площадь которых составляет 8900 и 9400 квадратных километров соответственно.
 
Принятие законопроекта в целом положительно скажется на вопросах экологии, радиационной безопасности населения, позволит ограничить несанкционированный доступ и распространение радиоактивно опасных отходов полигона и не повлечет за собой возникновения каких-либо отрицательных правовых и социально-экономических последствий, считают в Минэнерго.
 

Жанат Самат ушла с поста руководителя "Жасыл даму"

13.04.2022, 10:55 11996
Жанат Самат ушла с поста руководителя "Жасыл даму"
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Жанат Самат покинула пост главы оператора по утильсбору АО "Жасыл даму", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию об уходе Жанат Самат подтвердил директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Олжас Беркинбаев изданию "Казинформ".
 
По его словам, она покинула пост главы "Жасыл даму" в связи с переходом на другую должность.

Жанат Самат была назначена на пост главы "Жасыл даму" 1 февраля 2022 года.

Напомним, 18 января постановлением правительства деятельность ТОО "Оператор РОП" по утильсбору прекращена. Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму".
 

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