Около трети арыков в Алматы нуждаются в ремонте и реконструкции

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АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - Около 30% арыков в Алматы нуждаются в ремонте и реконструкции. Также необходимо построить 100 км новых арычных сетей, заявили в управлении экологии и окружающей среды Алматы после анализа технического состояния водохозяйственных объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате выполненной инвентаризации определено 1525 км арычных сетей, из которых: на территории дворов - 245 км (16%), в парковых зонах - 60 км (4%), для полива используется 168 км (11%), требуют ремонта или реконструкции - 424 км (27%), на содержании районных акиматов находятся - 1210 км (80%), а также выявлена необходимость в строительстве новых арычных сетей протяженностью 100 км", - сообщили в управлении.

В ведомстве также отметили, что требуется провести ремонт и реконструкцию 124,7 км водотоков, в том числе берегоукрепительные работы.

С целью организации комплексной схемы орошения зеленого фонда в 2021 году разработана ПСД по реконструкции и строительству 27 водозаборных сооружений, из них новое строительство - 15, реконструкция - 12", - заявили в управлении.

В частности, ремонт и реконструкция будут проводиться в Алатауском, Наурызбайском, Ауэзовском районах, центральной части Жетысуского, Бостандыкского и Алмалинского районов, в восточной части Медеуского и Турксибского районов.

Также предложено создать структурное подразделение по управлению водохозяйственными объектами. В случае если предложение о создании единого оператора по водохозяйственным объектам будет поддержано, областной и городской акиматы рассмотрят вопрос о передаче водохозяйственных объектов в собственность акимата Алматы.

В настоящее время, по данным управления, ирригационная система осуществляет только 20% полива территории города.