Олимпийская чемпионка рассказала Токаеву о легкоатлетическом центре в Усть-Каменогорске   

Фото: Акорда

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Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанскую область олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова рассказала главе государства о легкоатлетическом центре в Усть-Каменогорске, - В ходе рабочей поездки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанскую область олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова рассказала главе государства о легкоатлетическом центре в Усть-Каменогорске, сообщает Акорда





Рыпакова рассказала президенту о том, что в центре созданы все условия для проведения регулярных круглогодичных учебно-тренировочных занятий. С момента открытия школы здесь проводились все зимние чемпионаты Казахстана по легкой атлетике. В настоящее время в центре тренируются 713 воспитанников, которые регулярно занимают призовые места на республиканских и международных соревнованиях. В 2023 году спортсмены принесли в копилку школы 281 медаль.





Кроме того, олимпийская чемпионка озвучила ряд предложений по развитию легкой атлетики в стране.





В частности, она считает важным создать в регионе центр спортивной медицины, позволяющий совмещать учебно-тренировочные сборы легкоатлетов с лечебно-восстановительными процедурами в благоприятной природной среде Алтая.





Затем президент побеседовал со спортсменами. Он отметил, что государство уделяет особое внимание улучшению спортивной инфраструктуры.





Фото: Акорда





Также Касым-Жомарт Токаев посетил Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева, где ознакомился с деятельностью вуза и созданным на его базе учебным центром "Мастерская Лу Баня".





Президент был проинформирован о научно-инновационной экосистеме высшего учебного заведения. По словам ректора Сауле Рахметуллиной, в прошлом году при университете был создан центр компетенций Smart engineering, направленный на развитие импортозамещающих технологий в машиностроении и горно-металлургическом комплексе.



