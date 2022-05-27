Опубликован текст указа о реорганизации КНБ

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Часть документа засекречена.
В перечень реорганизуемых республиканских государственных учреждений включены:
- Республиканское государственное учреждение "Центр технической защиты информации Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" и республиканское государственное учреждение "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" путем их слияния в республиканское государственное учреждение "Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".
- Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Актау" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
- Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Алматы" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
- Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Жангызтобе" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
- Республиканское государственное учреждение "Авиационная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" путем присоединения к нему республиканского государственного учреждения "Авиационное управление Авиационной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".
Комитет национальной безопасности имеет ведомства:
- Пограничная служба Комитета национальной безопасности;
- Служба правительственной связи Комитета национальной безопасности;
- Служба специального назначения "А" Комитета национальной безопасности;
- Служба внешней разведки Комитета национальной безопасности;
- Авиационная служба Комитета национальной безопасности.
Полный текст указа опубликован здесь.