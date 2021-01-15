Освобожден от должности директор "Библиотеки Елбасы"

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении от должности директора государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Рахимжанов Амерхан Муратпекович освобожден от должности директора государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", - сообщила пресс-служба Акорды.

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