Освобожден от должности вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Аблайхан Оспанов освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК согласно поданному заявлению, передает Kazakhstan Today.

Аблайхан Оспанов родился 16 июня 1986 года в Алматы. Окончил Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева, Кокшетауский государственный университет имени Шокана Уалиханова.

В разные годы работал в Республиканском штабе молодежных трудовых отрядов "Жасыл Ел", различных коммерческих организациях, АО "Национальные информационные технологии", Министерствах внутренних дел, связи и информации, транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию, Агентстве РК по связи и информации, приемной центрального аппарата партии "Нур Отан", АО "Центр развития города Алматы". Был председателем правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

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