Открытие учений ОДКБ состоялось в Жамбылской области

Фото: Минобороны РК
ТАРАЗ. 3 ОКТЯБРЯ - В Казахстане стартовали учения Организации Договора о коллективной безопасности - "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В торжественном мероприятии открытия учений приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители вооруженных сил стран - участниц учения", - сообщает Минобороны РК.
Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов, приветствуя участников учений, отметил значение Организации в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств-участников.
Страны ОДКБ являются стратегическими партнерами и союзниками, и предстоящие учения будут служить не только инструментом совершенствования боевого мастерства военнослужащих и слаженности подразделений коллективных сил, но и станут примером эффективного международного военного сотрудничества, достижения успехов в направлении обмена опытом", - подчеркнул Хусаинов.
Активная фаза учений ОДКБ пройдет с 3 по 7 октября 2022 года.