Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд, а казахстанских в РФ - около $6 млрд

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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее. Об этом заявил в - Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее. Об этом заявил в интервью "Известиям" президент республики Касым-Жомарт Токаев.





Как вы знаете, в текущем году мы отмечаем 10-летие подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Дружба между народами Казахстана и России, конечно, имеет гораздо более длительную историю и уходит в глубину веков. Тем не менее заключенный в 2013 году межгосударственный договор очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами - это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее", - отметил Токаев.





Напомним, что 9 ноября по приглашению Токаева президент РФ Владимир Путин посетит Астану. Президент РК рассказал о предстоящей встрече.





Повестка нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно весьма обширна. Мы планируем обстоятельно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации", - сказал Токаев.





По его словам, отдельным пунктом программы станет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.





Это уникальный и очень эффективный формат, способствующий укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран. В текущем году мы проводим в казахстанском городе Костанае уже 19-й по счету форум. Тема мероприятия - сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Уверен, что форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит президента России в Казахстан", - добавил глава государства.





Он отметил, что валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд. Такая динамика стала возможной в том числе благодаря промышленной кооперации, в рамках которой субъекты бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму $33,5 млрд.





Успешно претворены в жизнь 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 млрд. В настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуется 40 проектов на сумму $16,6 млрд с созданием более 15 тысяч рабочих мест.





Взаимодействие в этом направлении наглядно демонстрирует огромный потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества", - подчеркнул президент РК.