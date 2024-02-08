Отопительный сезон проходит нормально - Скляр прокомментировал критику президента  

07.02.2024, 11:37 68441
Дефицит энергомощностей, затягивание ремонта теплоисточников - президент высказался о проблемах в коммунальном хозяйстве
По мнению главы государства, тарифы должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О необходимости ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
Президент напомнил, что обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов является одной из базовых функций правительства и акиматов. Однако, заметил он, каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы.
Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2. Более десяти лет (с 2012 года) не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент констатировал, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды.
Это стало следствием ряда просчетов - больших и малых - отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, а также искусственного сдерживания тарифов. Нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов", - убежден президент.
Он подчеркнул, что в первую очередь тарифы должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры. Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере.
Нужно внедрить систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн. Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей. Этот процесс надо максимально упростить и автоматизировать. Правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны. Акимы также должны активно заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением", - считает глава государства.
При этом он подчеркнул, что строить нужно, прежде всего в крупных городах, заводы по переработке твердых бытовых отходов, привлекая для этого инвесторов, а также заниматься озеленением городов.
Эта работа проводится неудовлетворительно. Электричество, отопление, вода, в целом эффективное коммунальное хозяйство - базовые блага, доступность которых напрямую влияет на качество жизни граждан. Это серьезная, комплексная реформа, которая позволит поэтапно устранить все накопившиеся проблемы в этой сфере", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, в конце прошлого года в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
В середине января на заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что к 2030 году в Казахстане возникнет
дефицит электроэнергии. Он также рассказал, что в Казахстане усилят контроль в сфере теплоэнергетики.