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Парламент принял поправки в законодательство по вопросам оказания госуслуг

07.11.2019, 13:35 9100
Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг", передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы сената, документ обеспечивает реализацию политики государства по упрощению получения госуслуг физическими и юридическими лицами.
 
Ранее в ходе рассмотрения законопроекта в сенате было отмечено, что количество госуслуг, предусмотренных в реестре Республики Казахстан, постоянно растет. С 2007 по 2019 год в этом списке оказалось более 740 услуг, 72% этих услуг оказывается в электронной форме. В целях дальнейшего совершенствования системы группой депутатов разработаны и вносятся поправки в 47 законодательных актов.
 
В частности, законопроектом дополняются компетенции государственных органов по оказанию новых государственных услуг в электронном формате. Уточняются процедуры оказания государственных услуг при назначении государственных социальных пособий, а также оптимизируются услуги государственной регистрации актов гражданского состояния, регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.
 
Кроме того, оптимизированы порядок и сроки выдачи разрешений субъектам банковской деятельности, страховой деятельности, кредитным бюро, а также процесс оказания государственной услуги при регистрации выпуска акций.
 

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