Парламент принял закон, упраздняющий институт ответсекретарей

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли Конституционный закон "О внесении изменений в Конституционный закон РК "О правительстве Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе сената, закон предусматривает упразднение института ответственных секретарей и возложение их обязанностей на руководителей аппаратов министерств. Это позволит обеспечить стабильность госаппарата, повысить ответственность первых руководителей и сохранить кадровую преемственность в работе государственных органов.

Принятый закон будет способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере государственной службы и государственного управления. Это оптимизирует работу министерств и повысит ответственность самих министров", - отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить институт ответственных секретарей при министерствах. При введении института ответсекретарей предполагалось, что их несменяемость освободит министров от административно-кадровой работы и обеспечит стабильность аппарата. По словам президента, на деле этого не произошло.

Более того, нередки случаи отсутствия взаимопонимания между министрами и ответственными секретарями. В результате страдает общее дело. Спрос должен быть с одного человека - министра, назначаемого президентом. Поэтому институт ответственных секретарей следует упразднить, а их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств", - сказал Токаев.

Также сенат принял закон "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан". Закон предусматривает новые меры и механизмы по использованию бюджетных средств с максимальной социально-экономической отдачей.

По словам спикера сената, новый подход усилит роль стратегического планирования в бюджетном процессе.

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