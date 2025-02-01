Паводки в Казахстане: свыше 1,2 тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска
Фото: МЧС РК
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодня в возможных зонах подтопления находятся 1223 населенных пункта, заявил на правительственном часе в сенате министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.
Он подчеркнул, что основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций возложены на центральные и местные исполнительные органы.
Также глава МЧС рассказал, что в регионах реализовали 1400 противопаводковых мероприятий. В их числе:
- возвели и укрепили 576 километров защитных дамб и валов;
- отремонтировали и построили 164 километра дренажных систем;
- установили и заменили 960 водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами;
- построили 658 километров каналов и арыков;
- на опасных участках 74 рек провели более трехсот километров дноуглубления и берегоукрепления;
- внутри населенных пунктов ведется строительство и ремонт ливневых и дренажных систем;
- определены безопасные полигоны для вывоза снега из населенных пунктов;
- в министерстве создали комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций, который будет контролировать подготовку к паводкам;
- открыли командный центр стратегического планирования и оперативного управления, который будет работать с новой системой прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn. Она дает прогноз расхода воды и уровня рек на долгосрочный и краткосрочный периоды.
Точность и достоверность результатов моделирования паводка будут зависеть от прогноза Казгидромета и предоставленных данных "Казводхоза" по сбросу воды с водохранилищ, а также от актуальных данных цифровой модели рельефа местности и батиметрии", - подчеркнул министр.
Он добавил, что в целях оперативной готовности к предстоящему паводковому периоду создана группировка сил и средств из служб гражданской защиты (МЧС, МВД, НГ, МИО) с общей численностью свыше 37 тысяч человек личного состава, более 13 тысяч единиц техники, 4096 водооткачивающих и 640 плавательных средств.
Дополнительно подготовлены резервные группы сил и средств территориальных подразделений Министерства. В целом спасатели готовы к реагированию на любые чрезвычайные ситуации и происшествия", - резюмировал министр.
В Казгидромете в свою очередь отметили, что к регионам с высоким риском подтопления относятся Карагандинская, Улытауская, Абайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области.
Ранее сообщалось, что Западно-Казахстанской области этой весной вновь угрожают паводки. Сейчас водохранилища страны освобождают для приема паводковых вод.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода. Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.