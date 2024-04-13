Паводки в Казахстане: в восьми регионах продолжает действовать режим ЧС  

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В восьми регионах Казахстана продолжает действовать режим ЧС. Затопленными остаются почти 3,5 тыс. частных домов, 67 населенных пунктов - без транспортного сообщения, - В восьми регионах Казахстана продолжает действовать режим ЧС. Затопленными остаются почти 3,5 тыс. частных домов, 67 населенных пунктов - без транспортного сообщения, сообщили в пресс-службе правительства.





Формируются дополнительные группировки сил и техники. На помощь регионам со сложной ситуацией дислоцированы военнослужащие из южных регионов. Параллельно в ряде областей работают региональные комиссии по подсчету нанесенного ущерба.









Как отметил вице-премьер, заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Канат Бозумбаев, после завершения работы соответствующих комиссий начнут выплачивать компенсацию на ремонт и строительство домов.





Вопросы возмещения другого имущества и падежа скота пострадавшим от паводков решатся в ближайшее время.





По его словам, в настоящее время осложнение паводковой ситуации прогнозируется в Западно-Казахстанской и через неделю в Атырауской областях в связи с возможным приходом больших объемов воды по реке Жайык из РФ.









Канат Бозумбаев также напомнил об уголовной ответственности за распространение фейковой информации, создающей панику в период паводков. По его словам, в социальных сетях распространяется масса фейковых материалов, осложняющих работу людей, ведущих борьбу со стихией. За подобные факты в действующем законодательстве предусмотрены уголовная и административная ответственность.





По состоянию на 00.00 12 апреля число эвакуированных из паводкоопасных регионов составило 99 127 человек, в том числе 36 365 детей. В пунктах временного размещения находятся 6516 человек, в том числе 3167 детей, сообщили в МЧС.