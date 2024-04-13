12.04.2024, 09:03 49261
Паводки в Казахстане: в восьми регионах продолжает действовать режим ЧС
Фото: gov.kz
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В восьми регионах Казахстана продолжает действовать режим ЧС. Затопленными остаются почти 3,5 тыс. частных домов, 67 населенных пунктов - без транспортного сообщения, сообщили в пресс-службе правительства.
Формируются дополнительные группировки сил и техники. На помощь регионам со сложной ситуацией дислоцированы военнослужащие из южных регионов. Параллельно в ряде областей работают региональные комиссии по подсчету нанесенного ущерба.
Как отметил вице-премьер, заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Канат Бозумбаев, после завершения работы соответствующих комиссий начнут выплачивать компенсацию на ремонт и строительство домов.
Вопросы возмещения другого имущества и падежа скота пострадавшим от паводков решатся в ближайшее время.
По его словам, в настоящее время осложнение паводковой ситуации прогнозируется в Западно-Казахстанской и через неделю в Атырауской областях в связи с возможным приходом больших объемов воды по реке Жайык из РФ.
Канат Бозумбаев также напомнил об уголовной ответственности за распространение фейковой информации, создающей панику в период паводков. По его словам, в социальных сетях распространяется масса фейковых материалов, осложняющих работу людей, ведущих борьбу со стихией. За подобные факты в действующем законодательстве предусмотрены уголовная и административная ответственность.
По состоянию на 00.00 12 апреля число эвакуированных из паводкоопасных регионов составило 99 127 человек, в том числе 36 365 детей. В пунктах временного размещения находятся 6516 человек, в том числе 3167 детей, сообщили в МЧС.
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13.04.2024, 12:23 2101
Токаев совершит рабочий визит в Армению
По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит однодневный визит в Армению, сообщает Акорда.
В Армении президент РК проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.
По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.
13.04.2024, 10:13 5216
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Знаменитый кюй композитора "Ерке сылқым" и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким кюйши, композитора Абдимомына Желдибаева, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося кюйши, композитора, кавалера орденов "Парасат", "Құрмет" и "Достық" Абдимомына Желдибаева.
Абдимомын Желдибайулы был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюя. Посвятив всю свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа, он внес огромный вклад в обогащение культуры и духовности нашей страны. Знаменитый кюй "Ерке сылқым" и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание. Светлый образ Абдимомына Желдибайулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.
12.04.2024, 19:23 42771
Обстановка в СКО остается напряженной - в Минводы рассказали о ситуации на водохранилищах
Фото: пресс-служба правительства
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Проведена очистка 200 км ирригационных сетей для улучшения подачи воды на сельскохозяйственные поля шести областей. Всего запланирована очистка более 500 км, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.
На сегодня очистка проводится в Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Жетысуской областях.
Также запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в восьми регионах Казахстана: в Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.
Кроме того, идет ремонт 110 водохозяйственных объектов для подготовки их к поливному сезону.
Что касается ситуации на водохранилищах, то она к этому часу такова:
В Акмолинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре Акмолинской области.
Сброс вод, поступающих в Астанинское водохранилище, производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет снижение приточности в водохранилище. Ведется круглосуточный мониторинг.
Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается.
К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1038 см, за сутки он вырос на 144 см. Обстановка в регионе остается напряженной.
По данным МЧС, в регионе продолжается эвакуация жителей. Сегодня работы проводятся в селе Тепличное Кызылжарского района.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 80%.
В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 97%. В регионе начался период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски.
В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 72%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.
В Карагандинской области четыре крупных водохранилища полны на 100%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище работает в транзитном режиме.
12.04.2024, 19:04 44406
Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты
Фото: Акорда
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба Акорды.
Открывая заседание республиканского штаба, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в пяти регионах (в Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанская областях) существует вероятность второй волны паводков, в шести регионах (Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Абайская, Улытауская области) ситуация стабилизировалась. По его словам, первостепенными мерами сейчас являются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам.
Президент сообщил, что по его поручению из государственного материального резерва разбронированы спецтехника и другие необходимые вещи.
Еще одна важная задача - необходимо обеспечить контроль за эпидемиологической ситуацией на затопленных территориях, а также начать подготовку к весенним полевым работам. Не менее важным вопросом является сохранение порядка в зонах подтопления. По моему поручению премьер-министр и его заместители находятся в регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация", - сказал глава государства.
Он еще раз подчеркнул необходимость держать на особом контроле вопросы продовольственной безопасности в пострадавших регионах и не допускать повышения цен. Отдельно Касым-Жомарт Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты для граждан.
Глава государства поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья в режиме реального времени для граждан. Он также считает необходимым до конца текущего года определить долгосрочную стратегию управления паводками и принять соответствующие программные документы.
12.04.2024, 17:54 48186
Пострадавшим от наводнения жителям Аркалыка выделено 405 млн тенге для приобретения жилья
Средства будут направлены на приобретение жилья для семей, чьи дома согласно оценке комиссии не подлежат восстановлению
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Аркалык. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства 405 млн тенге выделено из чрезвычайного резерва правительства на обеспечение жильем пострадавших в результате паводков жителей города Аркалыка, сообщили в пресс-службе кабмина.
Средства выделены из чрезвычайного резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год. Финансирование направлено Министерству промышленности и строительства РК для целевых трансфертов акимату Костанайской области на приобретение жилья для семей из города Аркалыка, чьи дома согласно оценке комиссии не подлежат восстановлению, уточнили в правительстве.
По данным пресс-службы, паводковая ситуация в Костанайской области находится под контролем республиканского штаба. Пик на сегодня пройден. Городскими и районными акиматами зарегистрированы заявления о возмещении материального ущерба от граждан, чье имущество пострадало вследствие ЧС природного характера. Решение было принято по итогам работы оценочной комиссии. При этом работа по обследованию домов продолжается в Аркалыке и других населенных пунктах.
Аналогичная работа по техническому обследованию, оценке и формированию перечня пострадавших объектов ведется и в других областях, где был объявлен режим ЧС. По мере снижения угроз будут решаться вопросы с жильем для пострадавших в период паводков граждан", - добавили в правительстве.
Отметим, что в настоящее время из паводкоопасных зон эвакуировано 99 920 человек, в том числе 36 593 ребенка. Вернулось домой 10 015 человек.
В пунктах временного размещения находятся 6566 человек, в том числе 3194 детей. Откачано 9 млн кубометров талой воды, уложено 1,6 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3071 жилого дома и 1931 дворовой территории", - отчитались в МЧС РК.
Напомни, в восьми регионах Казахстана продолжает действовать режим ЧС. Затопленными остаются почти 3,5 тыс. частных домов, 67 населенных пунктов - без транспортного сообщения.
12.04.2024, 14:46 57431
В Казахстане военные билеты перевели в цифровой формат
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане военные билеты перевели в цифровой формат, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Казахстан.
Требование о предоставлении документа в оригинале при трудоустройстве или зачислении в учебное заведение отменено. Теперь сведения об отношении гражданина к воинской службе работодатель получает в автоматическом режиме, воспользовавшись ресурсом электронного правительства egov.kz", - проинформировали в ведомстве.
Как пояснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, новшество облегчает работу кадровым службам, освобождает граждан от необходимости тратить время на получение справок.
И если раньше эти процессы занимали несколько недель, то сегодня это делается за один день", - отметил Дархан Ахмедиев.
Уточняется, что частные организации будут вести такой учет работников в информационной системе "Е-Еңбек", а государственные учреждения с использованием ресурса "Е-Қызмет".
Ранее сообщалось, что неслуживших казахстанцев освободят от необходимости получения военных билетов.
12.04.2024, 13:45 58511
Во время паводков мы остро ощутили нехватку квалифицированных специалистов и ученых - президент
Крайне важно восстановить научный потенциал страны, отметил глава государства
Фото: Акорда
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Национального совета по науке и технологиям заявил, что во время нынешних паводков особенно остро ощущалась нехватка квалифицированных специалистов и ученых в стране, сообщает пресс-служба главы государства.
Я неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки. Понятно, что это невозможно сделать за день или даже за год. Для этого потребуются годы долгого и упорного труда. К сожалению, приходится констатировать, что развитию науки в нашей стране на протяжении десятилетий не уделяли должного внимания. Мы утратили прежний научный потенциал и инфраструктуру. В трудные 90-е годы из науки ушло 40 тысяч ученых. Конечно, многие институты смогли выжить, но наука понесла большие потери на системном уровне. Сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что крайне важно восстановить научный потенциал страны.
Возвращаясь к проблеме паводков, хочу подчеркнуть, что сейчас перед нами стоят очень сложные и масштабные задачи. Мы должны оказать всю необходимую поддержку людям, пострадавшим в результате стихии. Это работа потребует больших затрат. Но мы полностью выполним все свои обязательства перед народом. Это наш долг. Для меня это самая важная и первостепенная задача", - сообщил президент.
По его словам, в прошлом году было принято решение о выделении 625 млрд тенге на развитие науки в течение трех лет. Касым-Жомарт Токаев заверил, что в дальнейшем государство продолжит планомерно увеличивать бюджет науки. Кроме того, отметил он, на сегодняшний день заработная плата ученых выросла в два раза.
В ходе своего выступления лидер Казахстана подчеркнул, что важно максимально задействовать возможности науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата. Также, по его словам, наука должна способствовать поступательному развитию экономики.
На первом заседании совета мною поручалось правительству реализовать комплекс мер по переходу на открытую прикладную модель науки с концентрацией ресурсов исследовательских институтов и университетов. Нужно, чтобы научные проекты отвечали не только академическим запросам, но и учитывали стратегические цели развития страны и потребности экономики. Для этого на основе лучшего международного опыта следует определить четкие приоритеты", - добавил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта.
Важно, чтобы развитие искусственного интеллекта шло в созидательном русле. Поэтому отдельное внимание следует уделить установлению этических стандартов, защите данных и предотвращению киберугроз в данной сфере", - заявил он.
Также, по его словам, особое внимание необходимо уделить развитию университетской науки и научной инфраструктуры. Президент заявил, что слабой стороной казахстанских вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе, сообщил он.
Развитие науки - стратегически важный приоритет для нашей страны. Особенно важно создавать условия для того, чтобы талантливая и способная молодежь занималась наукой. Созидание, инновации, знание и преданность науке - главные качества, которые нужны действительно передовой стране. Я специально остановился на этом вопросе на заседании Национального курултая в Атырау. Необходимо прилагать все усилия для всестороннего продвижения науки. Интерес к науке следует пробуждать со школы. Мы должны направить все наши силы на пропаганду знаний и науки. При необходимости нужно подготовить специальный документ. Поручаю министру науки и высшего образования заняться этим вопросом", - добавил глава государства.
Напомним, бюджет науки в РК увеличили в три раза.
12.04.2024, 13:00 62031
В Алматы проведут специальное сейсмологическое исследование Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева будет проведено специальное сейсмологическое исследование, сообщает пресс-служба главы государства.
Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ. Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее", - заявил президент в ходе заседания Национального совета по науке и технологиям.
Он подчеркнул, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение.
Это крайне важная задача. Решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься. Поэтому ученые, исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации", - сообщил глава государства.
Лидер Казахстана также заявил о плачевном положении института сейсмологии.
Я поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, по его словам, принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением.
Дополнено 12.04.2024, 14.30
Президент в ходе заседания Национального совета по науке и технологиям отметил, что огромный вклад в изучение климатических изменений вносит региональный Гляциологический центр, созданный в 2020 году в Алматы решением ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба главы государства.
Необходимо в полной мере использовать потенциал Гляциологического центра. Задача обеспечения центра зданием правительством решается. Теперь особого внимания требует вопрос продления соглашения между правительством Казахстана и ЮНЕСКО о деятельности Гляциологического центра, которое заканчивается в этом году", - сообщил президент.
Также, по его словам, в 2026 году в Казахстане будет проведен региональный климатический саммит под эгидой ООН.
Нужно уже сейчас начать подготовку к саммиту, который, уверен, будет способствовать консолидации усилий ученых, экспертов, политиков для поиска ответов на региональные и глобальные экологические вызовы", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент поручил обеспечить сейсмобезопасность Алматы поручил Досаеву.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой 5 баллов. В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные здания обследовала спецкомиссия. После проверки эксперты заявили, что несущие конструкции не нарушены. Однако позже стало известно, что в одной из школ Алматы после землетрясения потрескались несущие стены.
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