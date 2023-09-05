Фокус банка следует переориентировать с областных центров на районы, моногорода и села

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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства в своем послании народу Казахстана поручил пересмотреть деятельность двух важных структур: холдинга "Байтерек" и "Отбасы банка", сообщает - Глава государства в своем послании народу Казахстана поручил пересмотреть деятельность двух важных структур: холдинга "Байтерек" и "Отбасы банка", сообщает Акорда





Государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса. Крайне важна операционная эффективность государственной поддержки. Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию", - отметил глава государства.





Он отметил, что стимулирование экспорта требует самого пристального внимания.





Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода. Поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов", - заявил Токаев.





Кроме того, по словам президента, необходимо перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села.





Для справки:





АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" - ключевой институт правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.





Единственным акционером АО "НУХ "Байтерек" является правительство РК.





Холдинг включает в себя 8 дочерних организаций. Все они являются акционерными обществами со 100-процентным участием холдинга:





АО "Банк Развития Казахстана";





АО "Отбасы банк", АО "ФРП "Даму";





АО "Казахстанская жилищная компания";





АО "ЭСК "Kazakh Export";





АО "Qazaqstan Investment Corporation";





АО "Аграрная кредитная корпорация";





АО "Bereke Bank";





АО "НУХ "КазАгро".





Стратегические направления деятельности:





Поддержка предпринимательства в сегменте крупного бизнеса;

Повышение экспортного потенциала;

Поддержка предпринимательства в сегменте МСБ;

Трансферт и внедрение инноваций;

Повышение доступности жилья.





Одна из "дочек" холдинга - АО "Отбасы банк" - является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений. Система ЖСС направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов.





На 01.08.2023 года сбережения вкладчиков составляют 2237 млрд тенге. За текущий период заключено 264 тысячи договоров о ЖСС с договорной суммой 1300 млрд тенге, предоставлено 34 тысячи займов на сумму 578 млрд тенге. Действующий кредитный портфель составляет 3059 млрд тенге.





Дополнено 01.09.2023, 14.30





В Казахстане откроются филиалы трех зарубежных банков, заявил в послании президент.





На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка", - поручил Токаев.





Кроме того, затрагивая тему развития фондового рынка, президент заявил, что наличие двух фондовых бирж избыточно для финансовой системы РК.





В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением", - поручил он.





Также, по словам главы государства, весьма актуальной финансовой темой остается устойчивость платежных систем.





В прошлом году Национальный банк запустил первый компонент национальной платежной системы - систему мгновенных платежей, которая на сегодня работает в пилотном режиме. Поручаю Национальному банку в течение 2024 года завершить процесс полноценного внедрения национальной платежной системы", - добавил Токаев.