Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - Первым заместителем акима Алматы назначен Ерлан Кожагапанов, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима города Алматы по согласованию с администрацией президента РК Ерлан Кожагапанов назначен первым заместителем акима города", - сообщили в пресс-службе акима города.

Кожагапанов родился в 1968 году. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности "экономика". В 1999 году - Алматинский государственный университет по специальности "финансы". В 2006 году окончил Российскую таможенную академию Государственного таможенного комитета РФ по специальности "юриспруденция".

С 1990 по 1994 годы - занимался предпринимательской деятельностью.

С 1994 по 2007 годы - работал в государственных органах и предприятиях.

C 2007 по 2013 годы - занимал должность заместителя акима Астаны.

С 2013 по 2016 годы - работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры РК, президентом Федерации футбола РК.

С 2016 по 2017 годы - занимал должность советника премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства