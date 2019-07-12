Заместителем акима Алматы назначен Сапарбек Туякбаев

Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - Сапарбек Туякбаев назначен заместителем акима города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима города Алматы по согласованию с администрацией президента РК Сапарбек Туякбаев назначен заместителем акима города, сообщили в пресс-службе акимата.

Занимавший ранее должность замакима Марат Сембеков освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

С. Туякбаев родился в 1979 году. В 2001 году окончил Ближневосточный технический университет (Турция), в 2004 году - Университет Торонто (Канада). Трудовую деятельность начал в 2005 году. В 2005-2009 годы занимал различные должности в Агентстве по делам госслужбы, Посольстве РК в РФ, Министерстве индустрии и торговли, Администрации президента.

В 2012-2017 годы работал заместителем акима Южно-Казахстанской области, курировал вопросы инвестиций, промышленности и предпринимательства.

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