Марат Сембеков назначен заместителем акима Алматы

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима Алматы назначен Марат Сембеков, передает Kazakhstan Today.

В должности заместителя акима Марат Сембеков будет курировать вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, жилищной политики, а также энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы", - сообщили в пресс-службе акима города.

В свою очередь ранее занимавший должность заместителя акима города Алмас Мадиев решением совета директоров стал председателем правления Социально-предпринимательской корпорации "Алматы", уточнили в акимате.

Сембеков начал трудовую деятельность в 2001 году в Министерстве юстиции Республики Казахстан. В разные годы работал в Министерстве экономики и бюджетного планирования, канцелярии премьер-министра, а также в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2010 по 2015 годы являлся государственным инспектором, заместителем заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

С 2015 по 2019 годы - руководитель аппарата акима города Алматы.

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