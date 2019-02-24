Система Orphus

Марат Сембеков назначен заместителем акима Алматы

04.02.2019, 19:04 36772
Марат Сембеков назначен заместителем акима Алматы
Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима Алматы назначен Марат Сембеков, передает Kazakhstan Today. 
 

В должности заместителя акима Марат Сембеков будет курировать вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, жилищной политики, а также энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы", - сообщили в пресс-службе акима города.

 
В свою очередь ранее занимавший должность заместителя акима города Алмас Мадиев решением совета директоров стал председателем правления Социально-предпринимательской корпорации "Алматы", уточнили в акимате.
 
Сембеков начал трудовую деятельность в 2001 году в Министерстве юстиции Республики Казахстан. В разные годы работал в Министерстве экономики и бюджетного планирования, канцелярии премьер-министра, а также в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.
 
С 2010 по 2015 годы являлся государственным инспектором, заместителем заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.
 
С 2015 по 2019 годы - руководитель аппарата акима города Алматы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров