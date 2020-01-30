Первый заместитель председателя партии Nur Otan встретился с жителями Атырауской области

Атырау. 29 января. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек в первый день рабочей поездки в Атыраускую область объехал ряд отдаленных от областного центра населенных пунктов Макатского и Жылыойского районов, передает Kazakhstan Today.

В посёлке Доссор Бауыржан Байбек встретился с жителями микрорайона "Бирлик". Ранее в местных СМИ неоднократно поднимался вопрос о необходимости строительства здесь пешеходного моста через железнодорожные пути.

"Жилой массив расположен преимущественно на одной стороне, а социальные объекты, в том числе 2 школы и детский сад, на другой. Рассмотрел на месте данный вопрос. Поднимаются жителями и другие актуальные проблемы, связанные с ремонтом дорожной и инженерной инфраструктуры. Решение озвученных вопросов взято на контроль партии. Что касается пешеходного моста, то, по информации руководства региона, он будет построен не позднее середины следующего года. Конкретные результаты будут представлены общественности", - написал Бауыржан Байбек в своём Instagram.





В ходе поездки первый зампред "Nur Otan" встретился с членами одной из крупнейших первичных партийных организаций Атырауской области, организованной на базе предприятия "Доссормунайгаз". По словам работников, актуальным в регионе остается вопрос трудоустройства и конкуренции с иностранными рабочими.

Есть соответствующее поручение главы государства Касым-Жомарта Токаева не допускать неравенства оплаты труда казахстанцев и иностранных работников, с постоянным повышением квалификации местных сотрудников. Уже на 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих по сравнению с прошлым годом. Партия совместно с местными исполнительными органами, прокуратурой должна держать данный вопрос на контроле", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Сразу же после встречи первый заместитель председателя "Nur Otan" провёл прием граждан в общественной приемной. Среди обратившихся был и местный аксакал Сабит Халенов. По его словам, в местной больнице пациенты и медицинский персонал вынуждены мучиться, буквально таская за собой электрические обогреватели и кутаясь в теплую одежду. Связано это с некачественными строительными работами, проведёнными в 2005 году. Как заверили местные власти, ремонт отопительной системы в медучреждении будет произведён уже в текущем году. Бауыржан Байбек поручил филиалу партии держать данный вопрос на отдельном контроле.

В этот же день первый зампред партии выехал в Жылыойский район, где рассмотрел вопросы подготовки программы развития территории на предстоящие пять лет, а также встретился с участниками пилотного проекта по отбору в партийный кадровый резерв.

Стоит отметить, что вот уже несколько месяцев по поручению Елбасы партией "Nur Otan" совместно с правительством и региональными филиалами ведется работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие 5 лет, где будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учётом местной специфики. В рамках этой работы в ближайшие месяцы руководство партии "Nur Otan" планирует объехать все регионы, чтобы охватить все населенные пункты страны, в том числе самые отдаленные районы и села.

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