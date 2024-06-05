Петиция по отмене утильсбора: состав рабочей группы для рассмотрения утвердили в МПС
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства РК утвердило состав рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора, сообщает пресс-служба ведомства.
В рабочую группу вошли депутаты парламента РК, вице-министры промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, финансов, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, культуры и информации РК, заместитель министра иностранных дел, представители других заинтересованных госорганов. Кроме того, в состав включен инициатор петиции, а также представители ряда общественных объединений, экспертного сообщества и промышленного сектора", - говорится в информации.
О деятельности рабочей группы пресс-служба министерства будет сообщать на официальном сайте и в своем Telegram-канале.
Ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации". Она собрала свыше 50 тысяч подписей. Авторы петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
О петиции против утильсбора высказался спикер сената Маулен Ашимбаев. По его мнению, общественность недостаточно информирована в вопросе, на что используются собранные от утильсбора деньги.
Тем временем в Казахстане набирает голоса еще одна петиция - об отмене единого часового пояса. На данный момент она собрала 44 919 голосов, а для рассмотрения в правительстве необходимо собрать 50 тыс. голосов.
Казахстанцы жалуются, что из-за перевода часов на час назад теперь светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.
Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.