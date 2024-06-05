Петиция по отмене утильсбора: состав рабочей группы для рассмотрения утвердили в МПС

Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan

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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о разработке проекта постановления правления НБК "Об утверждении Требований к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности".





Проект определяет порядок осуществления деятельности Антифрод-центра и взаимодействия с его участниками, а также порядок формирования и ведения единой базы данных осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.





Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.





Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка.





Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля - с момента введения в действие соответствующего закона по вопросам цифровизации.