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План нации "100 конкретных шагов": реализованы 72 шага

25.03.2021 5428
План нации "100 конкретных шагов": реализованы 72 шага
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено заседание Национальной комиссии по модернизации с участием председателя мажилиса Нурлана Нигматулина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба главы правительства, рассмотрен ход исполнения Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева" и послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года. 
 
К настоящему времени из 100 шагов Плана нации реализованы 72 шага: по направлению "Формирование профессионального государственного аппарата" - 13 из 15 шагов, "Обеспечение верховенства закона" - все 19 шагов, "Индустриализация и экономический рост" - 27 из 50 шагов, "Идентичность и единство" - 3 из 6 шагов, "Формирование подотчетного государства" - все 10 шагов. 
 
В текущем году планируется исполнить 9 шагов по направлениям "Формирование профессионального государственного аппарата" и "Индустриализация и экономический рост". 
 
На заседании рассмотрены вопросы внедрения "расширенного бюджета" с охватом деятельности внебюджетных фондов, оцифровки процессов назначения и выплаты пенсий и пособий, развития отечественной фармацевтики, разработки Концепции Социального кодекса и Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года. 
 
Премьер-министр поручил продолжить активную работу по полному и качественному исполнению Плана нации и Общенационального плана мер по реализации Послания президента РК Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2020 года. 
 
Особое внимание обращено на пункты по привлечению стратегических инвесторов, в первую очередь в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики, обеспечивающие создание новых рабочих мест.
 

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